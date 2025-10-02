De los 190 expedientes de solares abandonados en Santa Cruz de Tenerife, Urbanismo solo ha cerrado 32 parcelas en dos años

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha procedido a cerrar 32 solares abandonados en los últimos dos años, del total de 190 expedientes abiertos relacionados con el mal estado en el que se encuentran muchas parcelas, tanto públicas como privadas, en el municipio. De las actuaciones llevadas a cabo, en 2023 se cerraron 16 solares; en 2024 fueron 15; y en 2025 solo uno.
La concejala del área, Zaida González, ofreció estos datos en el pleno celebrado el pasado viernes, a raíz de una moción del PSOE, en la que se acusó al Consistorio de “incumplir con la normativa urbanística en un 90% de los solares”, además de actuar “de manera reactiva” al respecto cuando se producen denuncias ciudadanas sobre la salubridad e inseguridad de estos terrenos, como ha ocurrido recientemente con un solar abandonado en la calle Monteverde.
La socialista Matilde Zambudio exigió en la moción, la cual fue rechazada, que el gobierno municipal activara un plan integral de inspección y control de solares, además de la creación de un registro municipal de parcelas urbanas, tanto de titularidad pública como privada, y que se llevaran a cabo trabajos de limpieza y cerramiento de solares municipales, pues “es un patrón que se repite en El Perú, Vuelta de los Pájaros, La Salud, Añaza o La Gallega”, dijo.
Asimismo, la edil del PSOE apuntó que “es necesario garantizar la seguridad de estos espacios y reforzar la presencia policial en esas zonas, donde muchas personas aprovechan estos solares vacíos para tirar basura o trapichear con drogas, entre otras acciones. Algo que con la tasa de reposición del 125% para la Policía Local se puede hacer”.
Al respecto, González aplaudió “la mezcla” de dos asuntos en la misma moción realizados por Zambudio y aseveró que “el Ayuntamiento actúa y trabaja, a través de disciplina urbanística, para que los propietarios tomen las medidas necesarias con sus solares, lo que lleva un trámite y plazos correspondientes. En caso contrario, entonces el Consistorio interviene de manera subsidiaria”.
Además, apuntó que en “el mayor problema es la falta de civismo por parte de ciudadanos que depositan basura en estos espacios, por lo que instamos a los propietarios a mantener limpios y vallar los solares”. Respecto a las parcelas públicas, el concejal de Patrimonio, Javier Rivero, señaló que “se está elaborando un estudio para definir qué solares suponen un riesgo y proceder a su cerramiento, los que se estiman en 15”. Añadió que “la mayoría de los expedientes están incubados a instancias del Ayuntamiento, diferenciando lo que son parcelas de titularidad municipal, de las privados, tal y como ocurrió en la calle Monteverde, que cumplía la ordenanza de cerramiento pero la basura procedía del terreno contiguo, que ya ha sido limpiada”.
Por su parte, Zambudio acusó al gobierno local de “ineficacia” y también arremetió contra la edil de Urbanismo. “Va de erudita, pero no se ha leído una ley en su vida y menos la definición de solar. Sus discursos están vacíos de contenido”, alegó. Al respecto, González pidió que se borrase del acta las acusaciones hacia su persona.