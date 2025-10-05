Tenerife Peñón Fest 2025: horarios y artistas definitivamente confirmados

Tenerife Peñón Fest ofrecerá más de nueve horas de música en vivo el próximo 25 de octubre con referentes de la actual escena musical pop-rock e indie española, entre ellos Dani Fernández, Carolina Durante, Zahara, Siloé, Nil Moliner, Bebe y Sexy Zebras.
Así, el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife será sede de este evento musical que también contará con foodtrucks, atracciones, un ecomarket, espacios de descanso y zona de tatuajes, según ha precisado la organización en una nota.
La iniciativa pretende convertirse en una cita musical llena de emociones, letras rebeldes, guitarras eléctricas, bajos y baterías, priorizando la accesibilidad del público y apostando por un enfoque sostenible.
Horarios del Tenerife Peñón Fest 2025
El Parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife abrirá las puertas del Tenerife Peñón Fest a las 15:30 horas.
Los primeros en subirse al escenario serán Sexy Zebras, a partir de las 15:45 horas, que traerán a Canarias su última gira. Les seguirá Bebe, a las 17:15 horas, con un recorrido a través de sus 20 años de música, desde su álbum debut ‘Pafuera Telarañas’.
Luego, será el turno de los “cuatro chavales” de Carolina Durante, a las 18:45 horas. Y a las 20:15 horas, el escenario será para Zahara, quien presentará su último álbum ‘Lento Ternura’ (2025), con el que continúa una andadura que comenzó hace más de 20 años.
Nil Moliner llegará en la parrilla nocturna, a partir de las 21:45 horas. Traerá a Tenerife su último tour, con éxitos como ‘Dos Primaveras’ y ‘Vuela Alto’.
Dani Fernández, a las 23:15 horas, ofrecerá el concierto completo de su tour ‘Esto es una Jauría’. Llegará así a la isla tras recibir, recientemente, el galardón al Álbum del Año por su trabajo ‘La Jauría’ en los Premios de la Academia de la Música de España 2025.
‘Todo cambia’, ‘Me has invitado a bailar’, entre otros éxitos sonarán en esta nueva parada de su gira.
Siloé cerrará el Tenerife Peñón Fest con un show que arrancará a las 00:45 horas. Aterrizará en la isla con un repertorio de canciones de su álbum ‘Santa Trinidad’ (2023) y sus temas más populares, como ‘La verdad’, ‘Todos los besos’ o ‘Esa estrella’.
El trío se aventura este año en una gira nacional con fechas ya agotadas en el 90% de los recintos, entre ellos, La Riviera (Madrid) o la Sala Custom (Sevilla).
Tenerife Peñón Fest cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Turismo y de Promotur con su marca Islas Canarias Latitud de Vida, el Cabildo de Tenerife a través de Turismo de Tenerife y Tenerife Despierta Emociones.
También con el del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC).