Un tiktoker, sin pelos en la lengua sobre los atascos en Tenerife: “Nadie está contando lo que está sucediendo”

Un vídeo publicado recientemente en TikTok por el creador @camuuu.13, que cuenta con miles de seguidores, ha vuelto a poner sobre la mesa un problema que muchos residentes llevan tiempo denunciando: la masificación turística en Tenerife y las dificultades que provoca en la vida diaria de los habitantes de la Isla.
En la grabación, el joven asegura que “nadie está contando lo que está sucediendo en Tenerife” y expone el testimonio de un compañero que vivió una situación de atascos y cortes de tráfico cuando intentaba llegar en coche a una zona de alta afluencia turística.
“Tuvimos que dar la vuelta”, cuenta en el vídeo la persona afectada, explicando que el acceso al aparcamiento estaba limitado y que la congestión les obligó a caminar más de 20 minutos para continuar la subida.
El creador invita a los usuarios a reflexionar sobre “cómo está cambiando la situación ahora mismo en Tenerife” debido al aumento del tráfico y del volumen de visitantes en enclaves naturales.
Un debate que arde entre los comentarios
La comunidad de TikTok no ha tardado en reaccionar. Entre las respuestas destacan quejas de residentes que aseguran estar viviendo una realidad cada vez más complicada: “Somos de Tenerife y estamos masificados, colas inmensas, puros coches de alquiler. Los canarios no podemos ni aparcar. Estamos hartos, es un sin vivir”, indica la usuaria Catalina.
También, como Amaia, hay quienes reconocen el impacto económico del turismo, aunque advierten de las consecuencias sociales : “El turismo es importante… ¿pero se podría vivir sin turistas?”. En la misma línea se pronuncia Yazmina: “Somos afortunados de vivir aquí, pero el precio que pagamos los canarios es el del turismo… es triste pero real”.
Aunque no todos los comentarios son negativos ni coinciden en la gravedad del problema, el sentir general señala una tensión creciente: la convivencia entre un sector esencial para la economía canaria y la necesidad de proteger la calidad de vida de quienes residen en la Isla.
La discusión, alimentada por vídeos virales como el de @camuuu.13, vuelve a recordar la urgencia de soluciones de movilidad, regulación turística y conservación del territorio en Tenerife, especialmente en los espacios más frágiles y concurridos.
