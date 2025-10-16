Tras el helado y los donuts, llega el turrón de Pantera Rosa: con relleno “cremoso” y trozos del dulce

Pocos dulces despiertan tanta nostalgia como el pastelito Pantera Rosa, ese pequeño bizcocho rosado que ha acompañado los recreos y meriendas de varias generaciones en España.
Fabricado por Bimbo, este icónico pastel nació en los años 70 y debe su nombre y color al famoso personaje animado de la Pantera Rosa, que triunfaba en televisión por aquella época.
Ahora, los amantes de este dulce podrán disfrutar de un turrón gracias a la conocida marca El Almendro. Lo anuncia como un “turrón de chocolate blanco con relleno cremoso y trozos de bollo Pantera Rosa”.
Ingredientes del turrón
En su web, el almendro enumera los ingredientes del turrón de Pantera Rosa, que son los siguientes: Azúcar, manteca de cacao (No UE), LECHE entera en polvo, grasas vegetales (coco, karité, girasol), LACTOSUERO en polvo, bizcocho troceado 5,3% (harina de TRIGO, azúcar, grasa de coco, humectante: E-422, dextrosa, HUEVO en polvo, gasificantes: E-450i y E-500ii, sal, gelificante: E-407) (5,3%) (UE), aceite de girasol, LECHE desnatada en polvo, emulgente (lecitinas de SOJA y girasol), colorante (E-120), aromas.
Los pasteles Pantera Rosa
El pastel se compone de un bizcocho relleno de crema y cubierto por una capa de glaseado rosa con sabor característico, más dulce que empalagoso. Aunque su fórmula ha variado ligeramente con los años para adaptarse a nuevas normativas alimentarias, su esencia sigue siendo la misma: un bocado esponjoso, divertido y reconocible al instante.
Más allá de su sabor, el pastelito Pantera rosa se ha convertido en un símbolo de la cultura popular española, evocando recuerdos de infancia y de una época en la que el envoltorio rosa era sinónimo de alegría y merienda asegurada. Hoy, sigue encontrándose en supermercados y gasolineras, resistiendo al paso del tiempo y a las modas saludables, como un dulce testigo de la memoria colectiva.