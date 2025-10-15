El director general de Salud Pública de Canarias, José Díaz-Flores, atónito: “Hemos perdido el respeto a la gripe y hay un hartazgo a la vacunación”

Canarias presentó ayer la campaña general de vacunación contra la gripe 2025-26 que comenzará mañana en todos los centros de salud. La gestión de citas para la vacunación se podrá realizar a través del 012, 922 470 012 y 928 301 012. El objetivo es alcanzar una cobertura del 70% de la población para reducir riesgos sanitarios, solo se ha logrado el 40% en 2024, y llegar al 60% infantil.
Como adelantó DIARIO DE AVISOS, Canarias inició la campaña de vacunación frente a la gripe el 6 de octubre para las personas y mayores institucionalizados, los niños menores de seis años en sus colegios y las personas vulnerables en sus hogares. En la primera semana se vacunaron más de 5.000 mayores institucionalizados y más de 4.000 niños en sus centros, estimándose llegar a 10.000 institucionalizados, y de 15.000 a 20.000 vulnerables.
Ahora le toca el turno de inmunizarse al resto de colectivos indicados, como las embarazadas en cualquier trimestre de gestación y también en el puerperio (6 meses siguientes); mayores de 60 años; personas de 6 años o más con enfermedades crónicas; convivientes de personas vulnerables; personas fumadoras; menores de 6 meses a 6 años; padres, tutores y convivientes de menores de 6 meses (no se puede administrar vacuna a menores de 6 meses y la mejor manera de protegerlos es crear una estructura de nido), personal de guarderías, docentes, y profesionales esenciales para la comunidad.
Perdimos el respeto
El director general de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), José Díaz-Flores, reconoció que “la sociedad ha perdido el respeto a la gripe”, pese a que puede tener consecuencias graves para la salud. Alertó sobre los bulos peligrosos como “Para qué me voy a vacunar si al final la voy a coger; La vacuna de la gripe no sirve de nada; Yo me vacuné y me resfrié; Nos quieren vacunar para tenernos controlados, La gripe no es más que un resfriado, toda la vida ha existido y no pasa nada…, que es un gran problema porque “una sociedad no protegida es una sociedad que contagia y que no piensa en aquellos en los que una gripe puede llevarlos a la muerte”.
Díaz-Flores observa “un hartazgo a la vacunación, sobre todo en mayores” ya que venimos de una sobrevacunación en la época de la pandemia. Puso el foco en la importancia de la vacunacion infanfil: “Muchos niños debutan con la gripe y, no solamente pueden tener serias complicaciones, sino que además son vectores de transmisión”, sobre todo a los ancianos.
El responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Prevención, Álvaro Torres, señaló que “vacunamos en el momento de mayor incidencia de infecciones respiratorias agudas y muchos confundimos la gripe con otras infecciones. No es lo mismo una gripe que un catarro, ni los riesgos que suponen para las personas más vulnerables”. Por tanto, la vacuna va dirigida a “evitar las complicaciones graves”, y tras analizar “qué gente está hospitalizada, en la UVI o fallece, un porcentaje muy alto son personas que deberían haberse vacunado de gripe o covid y no lo han hecho. De hecho, el 89% de los hospitalizados en 2024 no se habían vacunado. Debemos beneficiar a más población vulnerable”.
El SCS compró 267.000 dosis de cinco tipos de vacunas, 25.000 dosis menos que en 2024, una cifra ajustada a la demanda de campañas anteriores, para evitar el despilfarro.
La vacunación no es solo cosa de niños, ofrece beneficios para el adulto
El técnico superior del programa de vacunas de la Dirección General de Salud Pública, Abián Montesdeoca, lamentó que nuestros mayores “no terminan de entender la necesidad y la función sociosanitaria tan importante de la vacunación de la gripe en la salud y en la de sus convivientes”.
“Muchos adultos piensan que la vacunación es cosa de niños, que a ellos no les ofrece ningún beneficio para la salud, y es un error. Cuando llega enero y febrero, vemos las consultas de Atención Primaria y los servicios de Urgencia con mucha asistencia a pacientes con enfermedades crónicas, que se han descompensado por la gripe”, y que se pudo haber evitado si se hubieran vacunado”, destacó.
En la misma línea, Álvaro Torres, señaló que la gripe “es una infección vírica sistémica que descompensa cualquier proceso que tuviera previamente el paciente. Sabemos que los eventos cardiovasculares son mucho más frecuentes después de haber pasado una gripe, y hay evidencia de que al vacunarse se disminuyen los eventos cardiovasculares y se evitan complicaciones asociadas a este virus que afecta a todo el organismo”.