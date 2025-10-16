El Rollerski vuelve a sorprender en una carretera de Tenerife

El inusual deporte del Rollerski vuelve a captar la atención en una carretera de Tenerife. Días después de que un vídeo viral en TikTok que mostraba a un hombre practicando esta disciplina en una carretera del sur de la Isla, el perfil de Cosa Famosa en Instagram ha compartido una grabación similar.
En las imágenes, se aprecia nuevamente a un deportista desplazándose con soltura sobre el asfalto, utilizando bastones y unos esquís con ruedas que simulan el movimiento del esquí tradicional.
El vídeo, acompañado del texto “Necesito probar este deporte”, ha generado este jueves, en muy pocas horas, numerosas reacciones.
Mientras algunos usuarios celebran la habilidad del deportista, otros se muestran preocupados por la seguridad de practicar este tipo de actividad en vías abiertas al tráfico. “Pues yo tengo ganas de encontrarme a uno de frente… a ver si me frena el coche”, escribió un usuario.
Otro comentario añadía con humor: “Pues ayer lo vi por Alcalá”, lo que sugiere que esta práctica podría estarse repitiendo en distintos puntos del sur de la Isla.
El vídeo anterior, difundido en TikTok por el usuario @a.linares, ya había desatado un debate entre los canarios, muchos de los cuales desconocían que el Rollerski es una modalidad real, utilizada por esquiadores profesionales para entrenar durante el verano.
Un deporte poco habitual en las carreteras canarias
El Rollerski, originario de países nórdicos, combina el esfuerzo del esquí de fondo con el equilibrio sobre ruedas y suele practicarse en superficies lisas y controladas. Sin embargo, su presencia en carreteras abiertas ha sorprendido a muchos residentes de la Isla, generando tanto admiración como desconcierto.
Aunque las redes han convertido esta peculiar escena en tendencia, los expertos en seguridad vial recuerdan la importancia de evitar entrenamientos en vías con tráfico para prevenir posibles accidentes.