Canarias esquiva el frío ártico, pero la Aemet avisa de un giro en los próximos días

Una irrupción de aire ártico dejará en los próximos días un episodio de marcado carácter invernal en buena parte de la Península, según las previsiones de Meteored.
El cambio se notará especialmente entre el miércoles y el sábado, cuando las temperaturas experimentarán un descenso acusado, con heladas generalizadas y nevadas significativas en varias cordilleras.
Antes de la entrada del aire frío, la Península y Baleares estarán afectadas por el paso de una vaguada con los restos de la borrasca Claudia, que dejará chubascos y tormentas hoy y mañana, más intensos en el entorno del Estrecho y en Baleares.
El flujo de norte llevará precipitaciones al norte de Galicia, Cantábrico, Ibérico norte y Pirineo, donde también se registrarán nevadas.
Una masa de aire de origen ártico
Meteored explica que la masa ártica que llegará esta semana procede del entorno del círculo polar, aunque las temperaturas serán más moderadas que en latitudes altas. Aun así, el ambiente será plenamente invernal en el norte peninsular, con mínimas muy bajas y episodios de nieve destacados.
La isoterma de 0 ºC a 1.500 metros alcanzará el extremo septentrional el martes, pero, según el modelo europeo citado por Meteored, el descenso térmico más relevante llegará a partir del miércoles, cuando se abrirá un pasillo de vientos del norte que canalizará aire frío desde el Ártico hacia gran parte de Europa, incluida España.
Meteored señala que el viernes podría ser la jornada más fría del episodio, con la isoterma de -4 ºC a 1.500 metros alcanzando el Pirineo y zonas expuestas a los nortes, valores poco habituales para mediados de noviembre.
Lluvias, nieve y temporal
Con la entrada del aire frío y la marcada componente norte, las precipitaciones más abundantes se concentrarán en el extremo norte peninsular. Entre el jueves y el viernes, la cota de nieve podría situarse por debajo de los 500 metros de forma local en esa zona.
En Baleares, la formación de una borrasca en el Mediterráneo provocará aguaceros intensos y temporal de tramontana.
También se prevén chubascos dispersos en el Sistema Central, submeseta norte, Ibérico y áreas del este peninsular, con cota de nieve que bajará de los 1.000 metros en el interior.
Los acumulados de nieve podrían superar los 50 centímetros en sectores elevados de la Cordillera Cantábrica, más de 20 en la divisoria pirenaica y más de 10 en el Ibérico norte. Capitales como Segovia, Ávila o Burgos podrían ver nevar.
Las heladas serán intensas en zonas altas, llegando a valores de –10 o –12 ºC, y en ciudades como Soria, Burgos o Teruel podrían alcanzarse mínimas de –4 o –5 ºC.
Canarias se mantiene al margen del episodio ártico
Mientras la Península afrontará este ambiente invernal, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que Canarias quedará al margen de la irrupción fría y conservará valores alrededor de los 25 grados.
Aun así, se espera un aumento de la nubosidad y posibilidad de lluvias en el norte de las Islas, que entre el jueves y el viernes podrían ser más fuertes y frecuentes. En las islas de mayor relieve, el flujo de norte-noreste podría dejar chubascos puntuales.
La previsión del tiempo en Canarias
Martes 18 de noviembre
Nubosidad en el norte de las Islas con probables lluvias débiles. Intervalos nubosos en el resto y posibles precipitaciones ocasionales en zonas del interior sur de las islas montañosas. Temperaturas sin cambios o con ligero descenso en áreas interiores. Viento moderado del norte en Lanzarote y Fuerteventura y del nordeste con intervalos fuertes en vertientes sudeste y noroeste del resto del Archipiélago. Máximas previstas de 24 grados.
Miércoles 19 de noviembre
Cielos con intervalos nubosos, aumentando a nuboso en zonas interiores durante las horas centrales, donde serán probables lluvias débiles. Temperaturas con pocos cambios y viento flojo del nordeste.
Jueves 20 de noviembre
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en zonas de interior con probable lluvia en general débil o localmente moderada. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con predominio del nordeste arreciando a moderado durante la tarde.
Según Aemet, a partir del sábado tanto en la Península como en ambos archipiélagos se espera una subida térmica al cambiar el viento a componente oeste y llegar una masa de aire más templada.