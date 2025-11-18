Amplían la alerta sanitaria por listeria en productos cárnicos elaborados en España: nuevos productos y marcas afectadas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha comunicado este lunes una ampliación de la información relativa a la alerta por presencia de Listeria monocytogenes en productos cárnicos elaborados en España.
Según el organismo, se ha confirmado la distribución de más referencias afectadas del mismo fabricante, que están siendo retiradas de los canales de comercialización.
La actualización, emitida el 17 de noviembre, incorpora datos transmitidos por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).
Los productos afectados, todos ellos envasados y refrigerados, son los siguientes:
Producto 1
- Nombre: Chopped lata finas lonchas
- Marca: Nuestra Alacena (DIA)
- Formato: Envasado loncheado 150 g
- Lotes y caducidades: 252761 (17/11/2025) y 252771 (18/11/2025)
Producto 2
- Nombre: Pavo trufado con pistachos
- Marca: Serrano
- Formato: Envasado loncheado 150 g
- Lote y caducidad: 252771 (18/11/2025)
Producto 3
- Nombre: Mortadela de pavo con aceitunas
- Marca: La Tabla
- Formato: Envasado loncheado 200 g
- Lotes y caducidades: 252761 (17/11/2025) y 252771 (18/11/2025)
Producto 4
- Nombre: Mortadela de pavo
- Marca: La Tabla
- Formato: Envasado loncheado 200 g
- Lotes y caducidades: 252761 (17/11/2025) y 252771 (18/11/2025)
Producto 5
- Nombre: Chopped de pavo
- Marca: La Tabla
- Formato: Envasado loncheado 200 g
- Lotes y caducidades: 252761 (17/11/2025) y 252771 (18/11/2025)
Producto 6
- Nombre: Maxi pavo
- Marca: La Tabla
- Formato: Envasado loncheado 325 g
- Lotes y caducidades: 252761 y 252763 (17/11/2025)
Producto 7
- Nombre: Maxi york
- Marca: La Tabla
- Formato: Envasado loncheado 450 g
- Lotes y caducidades: 252761 y 252763 (17/11/2025)
Cómo actuar ante los productos con listeria
La AESAN recomienda a las personas que tengan en su domicilio alguno de los productos incluidos en esta alerta que se abstengan de consumirlos.
Asimismo, señala que la distribución de estos productos ha alcanzado a las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana, si bien no se descarta que existan redistribuciones a otros territorios.
La información ha sido remitida a las autoridades competentes de las comunidades autónomas mediante el SCIRI, con el objetivo de verificar la retirada de las referencias afectadas de los establecimientos.
El organismo recomienda que las personas que hayan consumido alguno de los productos incluidos en la alerta y presenten sintomatología compatible con listeriosis —como vómitos, diarrea o fiebre— acudan a un centro de salud.
En el caso de mujeres embarazadas, la AESAN remite a sus recomendaciones específicas sobre prácticas de higiene alimentaria y alimentos que deben evitarse por riesgo asociado a Listeria monocytogenes.
Finalmente, el comunicado recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos.