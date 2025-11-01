sucesos

Una anciana muere atropellada por un camión en Canarias

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó al lugar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, pero el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento de la mujer
Muere atropellada por un camión en Canarias
Muere atropellada por un camión en Canarias. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Una mujer de 79 años falleció en la mañana de este sábado tras ser atropellada por un camión en el municipio de Arrecife, en Lanzarote, según confirmó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

El incidente se produjo a las 09.58 horas en la calle Hermanos Zerolo, en la esquina con la calle Cienfuegos, cuando el 1-1-2 recibió una alerta que informaba del atropello de una peatona por parte de un vehículo de gran tonelaje.

  1. Arde un vehículo frente al pabellón Santiago MartínArde un vehículo frente al pabellón Santiago Martín
  2. Garachico, el octavo pueblo más bello de EspañaSusto en Garachico: un hombre cae en la costa

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó al lugar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, pero el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento de la mujer, que presentaba lesiones incompatibles con la vida.

Agentes de la Policía Local se hicieron cargo de las diligencias y de la regulación del tráfico en la zona.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas