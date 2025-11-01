Una anciana muere atropellada por un camión en Canarias

Una mujer de 79 años falleció en la mañana de este sábado tras ser atropellada por un camión en el municipio de Arrecife, en Lanzarote, según confirmó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo a las 09.58 horas en la calle Hermanos Zerolo, en la esquina con la calle Cienfuegos, cuando el 1-1-2 recibió una alerta que informaba del atropello de una peatona por parte de un vehículo de gran tonelaje.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó al lugar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, pero el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento de la mujer, que presentaba lesiones incompatibles con la vida.
Agentes de la Policía Local se hicieron cargo de las diligencias y de la regulación del tráfico en la zona.