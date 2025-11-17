300 libros perdidos por una inundación en la biblioteca del Puerto de la Cruz

La inundación que tuvo lugar el 25 de agosto en la biblioteca municipal Tomás de Iriarte de Puerto de la Cruz ha supuesto la pérdida de 300 libros que son imposibles de recuperar debido a que su deterioro es completo y los ordenadores, que también han quedado inutilizados.
Así lo confirmó a este periódico la concejal de Cultura, Desiré Díaz, quien explicó que el accidente se produjo debido a un problema grave de fontanería, en concreto, debido a que “reventó” una válvula del vaso de expansión y la presión en la salida del agua se precipitó de la cuarta a la primera planta. Hecho que achacó a la “falta de mantenimiento de las instalaciones municipales por parte del anterior grupo de gobierno”. Un problema que, añadió, se traslada a otros inmuebles como la Escuela de Música, la Universidad Popular o el edificio del Ayuntamiento.
La caída de agua también afectó al falso techo, al sistema eléctrico de todo el recinto, las luminarias y el ascensor. Inmediatamente, se activó el protocolo y se llamó al seguro cuyo perito hizo un análisis junto con el aparejador y el arquitecto municipal y un posterior informe, detalló la edil.
Consultada sobre los motivos por los cuales todavía no se abre la instalación, que ya lleva cerrada tres meses, explicó que son varios: primero, el retraso de crédito, ya que al estar próximos a finales de año casi todas las partidas económicas están comprometidas y el proceso administrativo para solicitar una específica para costear esta actuación, se demora. A ello se suma, que todavía no han llegado las piezas específicas del ascensor, que “deben ser de la misma marca y con el mismo engranaje”, precisó Díaz.
Con respecto al falso techo, se ha procedido a la adjudicación de la empresa “y creo que en dos semanas estará trabajando”, confió la concejal. Los daños ocasionados en este punto son los que han impedido abrir el recinto “por miedo a un fallo estructural”.
Por esta misma razón, el personal sigue realizando su trabajo en el edificio anexo de la la Casa de la Juventud, donde se trasladó desde el primer momento y donde los y las usuarias pueden devolver los libros de martes y jueves de 09.00 a 12.00 horas. En caso de necesitar renovarlos deberán hacerlo a través del correo bibliopuertodelacruz@gmail.com
Desiré Díaz comentó que “han hablado con el consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, quien se ofreció a apoyar al Ayuntamiento con la reposición de los 300 libros”.
El grupo de gobierno lamenta en el perfil de Instagram de la biblioteca y en el propio del Ayuntamiento los perjuicios que esta situación está causando a los portuenses, visitantes, usuarios habituales de la biblioteca y al propio equipo técnico. “Esta crisis no solo afecta el servicio, sino también a la imagen cultural y el acceso a la educación de nuestra comunidad”, apunta en un comunicado.
La Biblioteca fue fundada en 1969 y hasta 2014 tenía su sede en el inmueble que actualmente funciona como sala de estudios, en el número 11 de la calle Agustín de Bethencourt, un espacio que había quedado pequeño y por eso se trasladó al edificio que albergaba los antiguos juzgados, en la calle Puerto Viejo, esquina a Pérez Zamora, en pleno centro del municipio.