La borrasca Claudia deja centenares de sucesos en Canarias y castiga la red vial palmera

Como habían advertido desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los efectos de la borrasca Claudia en el Archipiélago han sido breves pero intensos. La mejor de las noticias es que ya se han levantado todas las alertas relacionadas y, claro está, también hay que destacar la ausencia de daños personales a la espera de aclararse el caso del camionero fallecido en La Palma, pero lo malo es que este temporal ha generado centenares de incidentes en las Islas, especialmente en la Isla Bonita, donde los desprendimientos de rocas y piedras sobre la calzada obligaron a, por lo menos, 24 cortes de tráfico en distintos tramos de su red vial.
Otros incidentes importantes fue que al menos 29 vuelos tuvieron que ser cancelados desde que por la mañana del pasado miércoles el mal tiempo empezara a barrer Canarias de oeste a este hasta despedirse a última hora de la tarde de ayer.
También es reseñable que al menos tres cruceros que tenían previsto tocar tierra en Lanzarote tuvieron que ser desviados, así como un derrumbe de un enorme muro de 50 metros acaecido en Gran Canaria y que aplastó tres vehículos estacionados en la zona.
Sobre lo acaecido en La Palma, claramente la Isla más afectada, el último balance facilitado por el Cabildo Insular desveló que seguían cortadas cuatro carreteras, concretamente la LP-214 (Los Brecitos), la LP-109 (Las Mimbreras), la LP-4 (Roque de los Muchachos) y la LP-302 (La Cumbrecita). La relación de otros desprendimientos en carretera es inabarcable por extensa, si bien apuntar que hubo problemas con el alcantarillado en Los Llanos, El Paso, Breña Alta y Tazacorte, además de registrarse un incendio de palets en la calle de Eusebio Barreto, un desbordamiento en el barranco Tenisca (Tazacorte) y otro en la calle de Piedras Blancas, una inundación de garajes en Los Llanos), otra de una azotea en Tazacorte y una más en una vivienda de Breña Alta. Además se cayó un árbol en Los Tilos, una platanera en Los Llanos y se desprendió parte de un techo en Santa Cruz de La Palma.
En cuanto al tráfico aéreo, a media tarde ya se contabilizaban un total de 29 vuelos cancelados -en operaciones de ida y vuelta-, así como un desvío en el aeropuerto de La Palma, informaron fuentes de Aena a Europa Press. Concretamente se trataba de 19 cancelaciones con el aeropuerto de Tenerife Norte, cinco con Gran Canaria, dos con Madrid, dos con Tenerife Sur y una con Munich, mientras que el desvío era el de un vuelo procedente de Manchester, que finalmente tomó tierra en Tenerife Sur.
Todo apunta a que la inestabilidad atmosférica también pudo afectar a los aeródromos de Lanzarote y Fuerteventura. Precisamente, el cierre del puerto de Arrecife obligó al desvío de tres cruceros con 4.000 pasajeros a bordo, dos de los cuales fueron avisados a tiempo y no zarparon desde su puerto de origen (Agadir, Marruecos), mientras que no consta dónde acabó el que venía de Madeira, presumiblemente desviado a Gran Canaria dado que el muelle del Puerto del Rosario (Fuerteventura) también tuvo que cerrar.
Respecto a Tenerife, en el sur y oeste se concentraron la mayor parte de las incidencias como afecciones a tendidos eléctricos, inundaciones de garajes, sótanos y viviendas y cortes de carreteras por desprendimientos. No en balde, la mayoría de llamadas al Cecoes 1-1-2 (179 de un total de 345) procedían desde Tenerife, pero desde luego no fue la Isla peor parada. También en El Hierro y en La Gomera hubo incidentes con el suministro eléctrico, el alumbrado público o desprendimientos en carreteras.
Un rayo impactó de lleno durante la noche en un árbol en el centro de Los Realejos sin causar más daños personales que el susto
Siempre que un temporal como el generado esta semana por la borrasca Claudia afecta a Canarias lo más espectacular es el aparato eléctrico que suele acompañar a este tipo de fenómenos meteorológicos adversos.
Aunque en esta ocasión no fue particular protagonista, sí hay que destacar el susto que se llevaron los anoche vecinos del centro de Los Realejos, en zona urbana, cuando un rayo impactó sobre un árbol sin -felizmente- causar daños personales, como se muestra en la imagen publicada por @tenerife_meteo.
Sin graves daños en Santa Cruz de Tenerife tras una madrugada compleja
El paso de Claudia por la capital tinerfeña dejó una quincena de incidencias, la mayoría relacionadas con averías en el alumbrado público y en las instalaciones semafóricas, informó ayer el Centro de Coordinación Operativa de la Administración Local (Cecopal).
Lo más reseñable tuvo lugar -como estaba previsto- durante la madrugada de ayer, siendo las principales actuaciones estuvieron vinculadas con fallos del fluido eléctrico, pequeños desprendimientos en la zona de Anaga y tres salidas de vía de vehículos durante los momentos de mayor intensidad de las precipitaciones, aunque sin daños personales. Durante la noche se registraron diversas averías en semáforos, que obligaron a la intervención de los técnicos municipales y de la Policía Local para garantizar la seguridad del tráfico.
Uno de los accidentes más notables tuvo lugar en la confluencia de la avenida de Manuel Hermoso Rojas y la calle del alcalde José Emilio García Gómez, donde un vehículo se salió de la vía y colisionó contra un semáforo, provocando daños materiales pero sin heridos graves.
La Guardia Civil espera por la autopsia del camionero
La Guardia Civil de Tráfico que instruye las diligencias por el fallecimiento de un camionero de unos 60 años de edad, que perdió la vida el pasado miércoles a la salida del túnel de la LP-3 a la altura del término municipal de El Paso en dirección Santa Cruz de La Palma, espera por los resultados de la autopsia para confirmar o desmentir si el accidente está relacionado con el mal tiempo o, si como se especula, el infortunado sufrió un infarto.