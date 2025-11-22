Carrera por la Vida alcanza dos décadas y prepara su cita de 2025

La Fundación Canaria Carrera por la Vida, el Ayuntamiento de Arona y el Ayuntamiento de Adeje presentaron ayer la edición 2025 de la Carrera por la Vida en el Hotel Mediterranean Palace, en Arona.
La salida se realizará el día 30 de noviembre desde el Siam Mall y continuará por la Milla de Oro, con premios y sorteos para los participantes. La organización recordó que las inscripciones continúan abiertas.
El acto reunió a responsables institucionales y a la presidenta de la fundación, Brigitte Gypen, que este año ejerce también como madrina honorífica en el vigésimo aniversario del proyecto.
La presentación se abrió con las palabras del alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, quien destacó la trayectoria de la iniciativa. Señaló que “veinte años pueden parecer pocos en términos generales”, pero en el caso de esta iniciativa, “suponen un periodo significativo para un proyecto que nació de forma humilde y que hoy mueve a miles de personas”.
El mandatario municipal planteó el “impacto preventivo” de dos décadas de actividad y subrayó que este valor, aunque difícil de medir, forma parte de la esencia de la carrera. Añadió que la iniciativa está integrada en la identidad sureña y confió en que algún día “deje de ser necesaria porque se haya logrado erradicar el cáncer”.
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, centró su intervención en el carácter social del proyecto y en la implicación ciudadana. Afirmó que toda iniciativa “necesita a quien plante la primera semilla para que crezca” y señaló que el Sur “tiene la capacidad de generar solidaridad además de actividad turística”. Mostró su agradecimiento a la madrina y subrayó el carácter transversal del evento, al señalar que casi cualquier persona “conoce a alguien que ha pasado por un cáncer”. También pidió un mayor compromiso institucional con la investigación.
Sede en Arona
Además, Fátima Lemes avanzó que el municipio “está trabajando para contar con una sede de atención especializada”.
Brigitte Gypen, presidenta de la Fundación Carrera por la Vida y madrina de honor en este aniversario, afirmó que la presente edición tendrá para ella un significado muy especial. Gypsen definió el 30 de noviembre como un día que sin duda “debe convertirse en una celebración de la vida”., concluyó