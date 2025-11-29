El comercio lagunero incrementa en un 20% sus ventas gracias al impulso de La Noche en Blanco

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y la concejala de Comercio, Estefanía Díaz, han realizado en la media tarde de este sábado un primer balance del tramo diurno de La Noche en Blanco 2025, la gran jornada comercial y festiva que marca el comienzo de la campaña navideña en el municipio.
En su comparecencia ante los medios de comunicación, Luis Yeray Gutiérrez ha subrayado el dato aportado por la asociación La Laguna Zona Comercial, de que el volumen de ventas en los establecimientos del caso de la ciudad se ha incrementado hasta un 20% respecto a una jornada comercial habitual en estas fechas.
“Este es un dato que debemos destacar, porque nos confirma el acierto del importante esfuerzo que se ha hecho por parte del Ayuntamiento para dinamizar nuestra ciudad y su impulso al sector comercial”, ha señalado Luis Yeray Gutiérrez, haciendo hincapié en la gran afluencia de público, “aproximadamente 20.000 personas que han llegado en las primeras horas de esta Noche en Blanco y que se incrementarán en las próximas horas, por lo que pedimos que todo continúe transcurriendo con normalidad”.
Por su parte, Estefanía Díaz ha asegurado que “la jornada de esta Noche en Blanco está transcurriendo de manera muy positiva. Hemos generado diferentes espacios, no solo en el casco histórico sino también en otros puntos más tranquilos para que las familias puedan disfrutar de una Noche en Blanco totalmente diferente como en la plaza Secundino Delgado, en el antiguo convento de Santo Domingo (con el proyecto Una Ciudad de Cuentos por el que han pasado 8.000 personas), o el Camino Largo”, donde se ha instalado durante todo el día el ‘Canary Market Place’.
La ausencia de incidentes ha sido otro de los aspectos destacados en una jornada de ambiente festivo de carácter multitudinario, que aún se halla prácticamente en su ecuador. De hecho, el grueso de visitantes en la ciudad se espera en las horas de la tarde noche para lo que se ha reforzado el servicio público de transporte tanto de la compañía Titsa como de Tranvía de Tenerife.
En este tramo horario las actividades de carácter más familiar, comunitarias y deportivas dan paso a actuaciones escénicas y el grueso de la oferta musical del programa. Se incluyen aquí el ciclo de humor en la plaza doctor Olivera, con la presencia continuada de Carmen Cabeza, Yanely Hernández y La Chirichota; y en la confluencia de las calles Obispo Rey Redondo y Juan de Vera, con la compañía de mimo y clown Karkocha.
Los conciertos se distribuyen en horario vespertino y nocturno en distintos espacios. Los Sabandeños actúa en el Teatro Leal. El Orfeón La Paz acoge sucesivamente las actuaciones de su Orquesta de Pulso y Púa, la Rondalla Real Hespérides y la tuna de la Facultad de Económicas y Empresariales de la ULL. En la plaza del Adelantado actuarán Eumir Alcántara Torres y Luis Cuán & L.C. Proyecto. Otros rincones de la ciudad donde se dan cita las actuaciones musicales son la plaza Hermano Ramón (con la presencia de Marilia Monzón y de Jela), la torre de La Concepción (Kilombo improvisado, Agua del Chorro y Kumbia Boruka), y la plaza de la Junta Suprema (Pickin Boppers, Los Magnéticos y Mike Sánchez).
Con todo, es en el escenario de la plaza del Cristo en donde tienen lugar las actuaciones musicales más esperadas, con la presencia de Fran Baraja, Muchachito Bombo Infierno y el mítico grupo Seguridad Social, que actuará hasta pasada la medianoche.
La música se prolongará hasta la madrugada en el escenario habilitado en la plaza Víctor Zurita del Cuadrilátero, donde se sucederán las propuestas de deejays como Bliss Akadebellaka, Supreme, El Ima, Soge Culebra o Nico Kalitovics.