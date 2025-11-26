A La Noche en Blanco de La Laguna en transporte público: habrá lanzaderas gratis

Con motivo de la celebración de la La Noche en Blanco de La Laguna, el Ayuntamiento ha habilitado un servicio de lanzadera gratuito y directo entre los aparcamientos del Centro Comercial Alcampo La Laguna y el Intercambiador tanto el viernes como el sábado
Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, refuerza los servicios de las líneas 014, 015, 050, 102, 103,104 y 108 para acudir a los actos organizados con motivo del encendido de luces con motivo de la Navidad y la Noche en Blanco que se celebrarán este viernes y sábado, respectivamente.
Asimismo, el Ayuntamiento de La Laguna ha establecido un servicio de lanzadera gratuito que conectará de manera directa, los aparcamientos del Centro Comercial Alcampo con el Intercambiador lagunero tanto el viernes, entre las 17:00 y las 00:00 horas, y sábado desde las 15:20 hasta las 03:15 horas.
El viernes, por el encendido de luces navideñas en La Laguna, las líneas 014 y 015 reforzarán sus viajes bajo demanda entre las 17:15 y las 01:15 horas.
Noche en Blanco
Por su parte, el sábado 29 de noviembre, cuando se celebrará la Noche en Blanco, la compañía reforzará las salidas habituales de las líneas 014 y 015 (Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife-La Laguna) acorde a la demanda a partir de las 16:45 horas hasta las 5:30 horas del día domingo 30, en el caso de la 014, y desde las 18.15 hasta las 02:45, de la 015.
Por su parte, la línea 104 (Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife-Puerto de la Cruz por Tacoronte) tendrá salidas extras desde el Intercambiador de Santa Cruz a las 01:00, 02:50 y 03:45 horas.
Asimismo, Titsa ha establecido ocho salidas extras de la 108 (Enlace de Los Realejos–Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife) desde el norte entre las 14:30 y 21:30 horas. Además, se reforzarán los viajes entre las 22:45 y las 01:45 horas.
La línea 050 (La Laguna – Tegueste – Bajamar – Punta del Hidalgo) tendrá viajes adicionales a las 20:45, 23:30 y 01:30 horas.
Las líneas 102 y 103 entre Santa Cruz y el Puerto de la Cruz, también dispondrán de viajes adicionales según la demanda, entre las 14:15 y las 01:15 horas.
Toda la información puede consultarse en la página web www.titsa.com, en el teléfono de atención de Titsa 922.53.13.00, ó a través de las redes sociales de la compañía.