Samuel Biener, experto climático, ante el giro radical del tiempo: “En Canarias pasarán de la calima a las lluvias”

Cambio radical del tiempo en Canarias. Samuel Biener, de Meteored España, graduado en Geografía y Ordenación del Territorio y Máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales, ha avisado de la llegada de las precipitaciones a las Islas, dentro del carrusel climático que vive el país.
Durante los últimos días, gran parte del país está experimentando un notable vaivén de temperaturas debido a la irrupción sucesiva de masas de aire de diferente origen. Estas variaciones, habituales en esta época del año, llegan tras el ascenso térmico registrado este domingo y darán paso, desde mañana, a un marcado descenso provocado por una nueva entrada de vientos del norte.
Entre hoy y mañana, un frente frío cruzará la Península y Baleares, dejando lluvias en amplias zonas. Como suele ocurrir en estos episodios, las precipitaciones más intensas se concentrarán en el noroeste y en la vertiente cantábrica. Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco y el norte de Navarra podrían acumular más de 60–70 litros por metro cuadrado, e incluso superar los 100 en áreas concretas, especialmente con el giro del viento a componente norte, que mantendrá la inestabilidad e incluso dejará nevadas.
La situación en Canarias
La orografía volverá a potenciar la actividad del frente en los principales sistemas montañosos peninsulares y en Baleares, mientras que el litoral mediterráneo quedará mayormente al margen. Al final del lunes, la cota de nieve descenderá en el norte hasta los 1.200–1.500 metros. Ya el martes, con la entrada plena de vientos del norte, las lluvias se concentrarán en el norte de Galicia, la fachada cantábrica, el norte del Sistema Ibérico y los Pirineos.
La cota seguirá desplomándose y podrá situarse entre los 700 y 1.000 metros, con acumulaciones destacadas en los Pirineos occidentales. La llegada del aire de origen ártico provocará un descenso notable de las temperaturas en el norte, que el miércoles se extenderá al resto de la Península. Según el modelo europeo, esta irrupción fría será menos intensa y duradera que la registrada días atrás.
El viento del norte y noroeste también cobrará protagonismo debido al pasillo que se formará entre el anticiclón de las Azores, que se alargará, y las bajas presiones que se desplazarán desde el interior de Europa hacia el Mediterráneo. En contraste, Canarias vivirá una situación completamente distinta: tras las lluvias de más de 100 litros por metro cuadrado en La Palma, los alisios del este arrastrarán calima hacia el Archipiélago.
El miércoles y el jueves, las precipitaciones y nevadas quedarán restringidas al Cantábrico oriental, los Pirineos y el norte del Sistema Ibérico. Aún se esperan nevadas desde los 800–1.000 metros el miércoles, sumando centímetros de nieve a las puertas de diciembre. Canarias también registrará lluvias en algunos puntos. A partir del jueves aumenta la incertidumbre: algunos escenarios prevén la vuelta del flujo del oeste, mientras que otros apuntan a un posible descenso adicional de aire frío.
El punto álgido del descenso térmico llegará a mitad de semana, aunque será breve, ya que una dorsal atlántica tenderá a reforzarse. Es probable que el jueves ninguna capital peninsular supere los 20 ºC y que ciudades de Andalucía, la Región de Murcia o la Comunidad Valenciana se queden rondando los 19 ºC. En el interior, el miércoles será la jornada más fría, con máximas cercanas a los 7 ºC en provincias como Ávila, Segovia o Teruel.
Con los cielos despejándose y el viento perdiendo fuerza, las heladas se intensificarán en zonas de montaña y se extenderán por amplias áreas del interior peninsular. Desde mañana, la mayoría de capitales de Castilla y León, muchas de Castilla-La Mancha y Teruel amanecerán con valores iguales o inferiores a los 0 ºC. En Madrid, la mínima se quedará muy cerca de la helada.