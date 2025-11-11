El Gobierno canario encarga la localización de fosas en Los Rodeos

La Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias impulsará, a través de la Viceconsejería de Justicia y Seguridad, la localización de fosas con personas represaliadas durante la guerra civil y la dictadura en el entorno del aeropuerto de Los Rodeos, en La Laguna.
Dotado con 14.900 euros, el proyecto ha sido adjudicado a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife (Armnit), dentro del marco de financiación nacional del Ministerio de Política Territorial Memoria Democrática, que gestiona Ángel Víctor Torres.
Estas actuaciones forman parte del compromiso de la consejería que dirige Nieves Lady Barreto con la recuperación de la memoria histórica, la investigación para la localización de personas desaparecidas durante la guerra y el régimen posterior y la divulgación de los trabajos desarrollados para “la reparación moral y dignificación de las víctimas”.
El referido encargo se llevará a cabo mediante una inspección “no invasiva” gracias a una tecnología georradar de aproximadamente 90.000 metros cuadrados de terrenos anexos al aeropuerto. Los trabajos incluirán la elaboración de un informe técnico con resultados y recomendaciones para futuras intervenciones.