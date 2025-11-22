Güímar inicia los trámites para solicitar la ampliación del Polígono

El Ayuntamiento de Güímar ha puesto en marcha recientemente los expedientes para solicitar la ampliación del Polígono Industrial del Valle de Güímar en el tramo perteneciente al municipio e iniciar la creación de un área comercial destinado al sector servicios. La decisión llegará al próximo pleno ordinario de noviembre, donde se someterá a aprobación el inicio formal del procedimiento.
La alcaldesa, Luisa Castro (PP), explicó que la iniciativa responde a una “demanda empresarial histórica”. Añadió que “Güímar es el municipio que menos suelo tiene de los inmersos en este enclave comercial”, por lo que considera imprescindible “estudiar la posibilidad”.
El expediente plantea habilitar una zona colindante con el Polígono para actividades propias del sector terciario, un ámbito que actualmente se desarrolla solo en la parte del Polígono perteneciente al municipio de Arafo. Según la propuesta, “la ausencia de suelo específico para el sector servicios en Güímar ha limitado durante años el crecimiento de empresas locales e incluso ha impedido la implantación de nuevos negocios vinculados al comercio, la logística, la formación o el turismo, frenando también la generación de empleo”.
La propuesta, además, contempla remitir la iniciativa al Cabildo de Tenerife y a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias para recabar su apoyo institucional, teniendo que modificar el Plan Director.