La Laguna cierra sus zonas costeras por el mal estado del mar

La decisión se ha adoptado como medida preventiva ante la presencia de fuerte oleaje, que puede suponer un riesgo para los vecinos y visitantes
El Ayuntamiento de La Laguna ha ordenado este jueves el cierre de todas las zonas costeras del municipio debido al mal estado del mar.

La decisión se ha adoptado como medida preventiva ante la presencia de fuerte oleaje, que puede suponer un riesgo para los vecinos y visitantes.

El Consistorio ha recordado la importancia de respetar la señalética instalada en los accesos y evitar acercarse al litoral mientras se mantenga la situación de inestabilidad marítima.

Además, se recomienda a la población seguir las indicaciones oficiales y no asumir riesgos innecesarios.

