La Laguna contará con un himno propio

La Laguna cerrará la conmemoración del 25 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad con un programa especial que incluye la presentación de un himno propio, compuesto por Diego Navarro, y la inauguración del Punto Cero que marcará el centro del trazado fundacional del casco histórico.
El Ayuntamiento, junto al Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y la Universidad de La Laguna (ULL), ha presentado este jueves los actos que se desarrollarán del 1 al 4 de diciembre como cierre de un año de actividades conmemorativas.
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, ha destacado en un comunicado que esta efeméride ha permitido “reafirmar el papel singular” de La Laguna como única ciudad del archipiélago con esta distinción, además de abrir espacios de reflexión sobre el modelo urbano para las próximas décadas.
Jornadas, exposiciones y actos centrales
El programa comenzará el lunes 1 de diciembre con las Jornadas internacionales sobre Diversidad, Inmigración, Sostenibilidad y Derechos de las Generaciones Futuras, en el Espacio Mutua Tinerfeña.
El foro, con entrada libre, reunirá a especialistas como Edith Brown Weiss, Michelle Alonso, Nicolás Castellano, Angélica Dass e Inma Perdomo.
Dass impartirá además los talleres “Humanae” en la Casa Anchieta el 2 de diciembre, dirigidos a educadores y familias, con plazas limitadas.
Ese mismo día se inaugurará el Punto Cero de La Laguna, que ubicará el centro de la rosa de los vientos del trazado histórico.
El miércoles, la fachada lateral de la Catedral acogerá un espectáculo audiovisual abierto al público.
El 4 de diciembre, día en que se cumplen 26 años de la declaración de la UNESCO, el Teatro Leal será escenario de la ceremonia institucional de cierre, en la que se estrenará el Himno de La Laguna.
También se inaugurará la placa del 25 aniversario en la plaza del Adelantado y la exposición “Humanae”, de Angélica Dass, en la Casa Anchieta, que permanecerá abierta hasta el 25 de enero.
Paralelamente, continúan las muestras “Lagunear. Memoria y transformación”, “Quintana en La Laguna” y “PIBADA 25” en distintos espacios culturales de la ciudad, mientras que el 9 de diciembre se abrirá en Madrid, en la sede de la Delegación del Gobierno de Canarias, una exposición fotográfica sobre la ciudad.