Programa definitivo de La Noche en Blanco de La Laguna: esta edición será única

La Laguna volverá a vivir este sábado, 29 de noviembre, una nueva edición de La Noche en Blanco, una jornada que arrancará desde las 10.00 horas y se prolongará hasta entrada la madrugada. El casco histórico se llenará de propuestas vinculadas al comercio, el patrimonio, la música, la cultura, el deporte y el ocio familiar.
La cita, que coincide de nuevo con el arranque de la campaña navideña, ofrecerá cerca de un centenar de actividades repartidas por unos 30 espacios diferentes del centro urbano.
Este año, el evento suma espectáculos internacionales, iniciativas gastronómicas, programación familiar, acciones deportivas y actividades de dinamización comercial.
Agenda para todos los públicos
La oferta contempla actuaciones de danza y teatro, talleres para niños, áreas deportivas, mercados urbanos, zonas comerciales y espacios de convivencia. Además, el público contará con consignas en distintos puntos del casco histórico para dejar las compras y continuar disfrutando de la jornada sin cargas.
También habrá Puntos Violeta y Punto Naranja, así como señalización específica de aparcamientos y paradas de guaguas, tranvía y taxis para facilitar los desplazamientos durante todo el día.
Actividad desde primera hora
Las primeras propuestas se desarrollarán en enclaves como la Placita La Retama, los mercadillos urbanos de Casa Mesa en Obispo Rey Redondo, el Parque de la Constitución, la plaza Antonio Mederos Sosa —donde se ubicará el espacio gastronómico y navideño “Chocoland: La Plaza de la Navidad”— o el Canary Market Place en el Camino Largo.
Las consignas para dejar las compras estarán localizadas en la calle Obispo Rey Redondo.
La Plaza de La Concepción será uno de los focos principales, con el acto inaugural, un photocall en el Torreón de la Luz, el set de LNB Radio Central y una radio itinerante que recorrerá diferentes zonas del centro.
Música durante todo el día
La programación musical incluye conciertos en varios puntos del casco. Las Migas actuarán en horario diurno en la Torre de La Concepción y Seguridad Social protagonizará el concierto principal de la noche en la Plaza del Cristo.
Otros escenarios musicales estarán instalados en la Plaza Hermano Ramón, Plaza Víctor Zurita, el Teatro Leal, el Orfeón La Paz y distintas calles del municipio, con grupos locales, rondallas, bandas, y compañías itinerantes.
Deporte y ocio familiar
La calle San Agustín se transformará en un área deportiva con modalidades como baloncesto, voleibol, simuladores, realidad virtual, lucha canaria, escalada, ajedrez, fitness y bailes urbanos, además de espacios para público infantil y juvenil.
Las familias también podrán disfrutar de talleres creativos, cuentacuentos, actividades inclusivas y acciones culturales en museos y centros del municipio. Entre las propuestas destacan Ciudad de Cuentos en el antiguo convento de Santo Domingo, los talleres inclusivos de la Plaza de los Ilustradores y dinamización infantil con personajes itinerantes.
Teatro, danza y pasacalles en la Noche en Blanco
La programación artística incluye teatro en la calle, espectáculos de danza y pasacalles en escenarios como la Plaza del Adelantado, Plaza Junta Suprema, Plaza Catedral, Plaza Doctor Olivera y calle Carrera.
Entre los espectáculos previstos figura Olympics, de la compañía Yllana, además de exhibiciones de break dance, talleres de lindy hop y compañías itinerantes que recorrerán las principales vías del casco histórico.
En la calle Heraclio Sánchez habrá una zona de dinamización ciudadana bajo el lema “Ven a conocer los Centros Ciudadanos”, abierta de 10.00 a 18.00 horas, donde se mostrarán algunas de las actividades y proyectos que se desarrollan en estos espacios municipales a lo largo del año.
Consulta aquí toda la programación.