Leiva confiesa cuál es su sitio favorito de Tenerife: “Tenemos mucho amor por este lugar”

Leiva, dentro de su Tour Gigante, actúa hoy en Tenerife, un lugar por el que tiene “mucho amor” como ha confesado en su actuación en el Palmetum de Santa Cruz.
“”Con mi hermano Fede, ahí, en Tabaiba, al ladito. Tenemos mucho amor por ese lugar. Hace tiempo que no pasabábamos”, ha dicho sobre el escenario Leiva, logrando una ovación de los presentes.
Avalado por las cifras de discos vendidos, las entradas agotadas en los conciertos celebrados en grandes recintos y galardonado con premios como los MTV Europe Music Awards, dos Goya a la mejor canción original, en 2018 y 2023, por La llamada y Sintiéndolo mucho, o los recientes de la Academia de la Música de España, donde la canción Gigante se alzó con los de mejor tema rock y mejor videoclip, Leiva (José Miguel Conejo Torres) destaca por su capacidad de composición, su estilo propio y su conexión genuina con el público asistente a cada uno de sus conciertos.
Tabaiba, el lugar citado por Leiva
Tabaiba es una tranquila zona residencial situada en el municipio de El Rosario, en la vertiente este de Tenerife. Con vistas privilegiadas al océano Atlántico, se ha convertido en un lugar muy apreciado por quienes buscan vivir cerca de Santa Cruz y La Laguna, pero en un entorno más relajado y con clima suave durante todo el año.
El núcleo urbano se divide en dos áreas principales: Tabaiba Alta y Tabaiba Baja. Mientras la parte alta está compuesta mayoritariamente por viviendas unifamiliares y pequeños complejos residenciales, la parte baja destaca por su cercanía al mar, su piscina natural y una pequeña playa muy frecuentada por vecinos y visitantes. Ambas zonas están conectadas por una carretera y por senderos peatonales con desnivel, típicos de la orografía canaria.
Además de su atractivo residencial, Tabaiba cuenta con servicios esenciales como colegio, zonas deportivas, restaurantes y acceso rápido a la autopista TF-1, lo que facilita los desplazamientos al resto de la Isla. También es conocida por ser un punto habitual para el buceo gracias al pecio del famoso barco El Peñón y a la riqueza marina de sus aguas, que atrae a aficionados y centros de inmersión durante todo el año.
Leiva, fuerza y cercanía
Su álbum Gigante, publicado este mismo año, ha recibido elogios de crítica y público, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales, y su gira continúa arrasando en toda España. Cada concierto es un espectáculo único, donde la fuerza de Leiva sobre el escenario y su cercanía con el público prometen momentos intensos y memorables para todos sus seguidores.
Desde New Event, la productora canaria con 10 años de experiencia que organiza los conciertos en las Islas, garantizan una producción de primer nivel, “cuidando cada detalle para que la experiencia del público sea excepcional”.
Autorretrato esencial y lúcido
Gigante es el sexto trabajo de estudio de Leiva y ha sido definido como “el testimonio definitivo del artista madrileño, un autorretrato esencial de canciones portentosas, donde prima la naturalidad que equidista entre lo sólido y lo vulnerable, el vértigo y el arrebato”. Se trata de “un disco que muestra la irrefutable lucidez creativa que le atraviesa, la plenitud de una sensibilidad compositiva que nos transporta a un universo único, evocador, arrollador y emotivo”.
Portada de GQ en este mes de noviembre, Leiva ha señalado a la revista, acerca de la música y las nuevas generaciones, entre otras cuestiones: “Yo no siento como una amenaza lo que está pasando con el reguetón o con el trap. Yo tengo mucho respeto por el movimiento popular. El movimiento popular está yendo a lo urbano… y máximo respeto. Creo que hay espacio para todos y a la vista está que la gente sigue interesada por las canciones. Yo estoy haciendo la gira”.