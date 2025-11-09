Martín Berasategui, el cocinero español con más estrellas Michelin: “No es verdad que la comida preparada sea más barata que la que se hace en casa”

Martín Berasategui es el cocinero español con más estrellas Michelin -ha llegado a tener hasta 12- a pesar de haber perdido dos en dos proyectos que han cerrado. Pero se apresura a decir que “a mí Michelin me cambió la vida bien joven y me ha hecho vivir un viaje que nunca soñé por nada del mundo”. “Michelin me vistió de gala, me hizo me hizo ser conocido en el mundo, ser admirado en el mundo y yo a la gente que me ha cambiado la vida los quiero de por vida”, insiste con entusiasmo en una entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS en su restaurante M.B, en The Ritz Carlton Abama, en Guía de Isora.
Le comentamos que ahora hay muchos congresos, muchos premios, se habla mucho de cocina, pero se cocina menos en las casas y responde con rapidez “yo tengo algo que reprochar -aunque nunca me gusta restar-, pero ahora se habla mucho de sobrepeso, se habla de obesidad, se habla de enfermedades y no entiendo cómo no se lleva a las escuelas la asignatura más importante que puede tener un humano, que es alimentación, nutrición y conocimiento de la diferencia que hay de las cosas sanas a las menos sanas”.
Berasategui, que no oculta su enfado por este tema, precisa que “yo no digo que todo el mundo sea cocinero, pero sí que todo niño debe tener un conocimiento, que tengan una asignatura que va a ser la que más importancia va a tener en su vida; saber qué te hace bien y qué te hace menos bien. Y luego si te apetece cocinar, cocinas”. “¿Y por qué no se ataja eso y se enseña en las escuelas igual que se enseña matemáticas o ciencia o no sé qué? No, no lo entiendo. No sé dónde está el interés de que no sepan”.
Cuando le comentamos que en ocasiones es más barato comprar algo preparado en un supermercado que cocinarlo en casa Berasategui se enfada de verdad. “Eso es lo que nos quieren vender. No es verdad. No es verdad. Eso no es verdad”, responde con rotundidad. “Yo le demuestro a quien quiera que siguiendo sabios consejos y siguiendo una cocina doméstica que te la podemos dar los cocineros profesionales, ¿cómo va a ser más barato? ¿Cómo va a ser igual de sano tomarte un zumo de manzana de botella que comerte unas rodajas de una manzana que tiene fibra y es mucho mejor para el organismo? ¡Por favor!”.
El chef vasco no desvela si estará en alguno de los proyectos gastronómicos del recién inaugurado Hotel Taoro en Puerto de la Cruz, se limita a decir “todo lo que pasa en las Islas Canarias lo siento como mío”. Después de más de 20 años en Tenerife, Berasategui afirma que “para mí Erlantz Gorostiza -su segundo en el M.B- es un hermano. La familia Polanco son hermanos, la familia The Ritz Carlton Abama son hermanos. Todo lo que me pasa en las islas es familia”
¿Usted ve a la juventud con menos garrote que la de hace años? No, para nada. Garrote en el sentido del esfuerzo. No. No. Eh, de una vez por todas, os voy a decir que yo tuve la gran suerte de empezando por mis padres o por mi tía de empezar como aprendiz cuando tenía 15 años por un accidente de mi padre. Nosotros somos de la cultura del esfuerzo no hemos visto en casa más que trabajar. Pero siempre os diré que la mejor generación que ha dado nunca la cocina es la gente joven. Pero no solo en la cocina, en todo. Los jóvenes tienen un conocimiento infinitas veces superior al que yo tenía. Le doy tanto mérito a que no se hayan rendido con los tres años de pandemia. Con la cantidad de palos en las ruedas que se le pone a la gente joven, yo digo, que el problema no son ellos. Veo a una generación que me asegura con creces el presente y el futuro de la cocina, pero señores, ayudémosles más”, dice con contundencia Berasategui para el que el mundo de la cocina, donde lleva 50 años, “de fácil no tiene nada. Cuatro cosas hay fáciles en nuestro oficio: comer, beber, hablar y engordar. Todo lo demás superdifícil”.