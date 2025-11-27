Navidad en La Orotava: la calle más iluminada de Canarias y uno de los belenes más grandes

La Orotava vuelve a sumergirse en la magia de la Navidad con un extenso y variado programa de actividades que incluye cerca de un centenar de propuestas culturales, lúdicas, musicales y deportivas dirigidas a todos los públicos.
El municipio se prepara así para vivir unas fechas especiales en un ambiente festivo único, donde la tradición, la creatividad y la convivencia vuelven a ser protagonistas. El programa fue presentado este jueves de la mano del alcalde Francisco Linares; el edil de Fiestas, Alexis Pacheco; la concejala delegada de Comercio, Deisy Ramos, y Esteban García Morales en representación de la Asociación belenista Taoro.
Este viernes 28 de noviembre tendrá lugar el esperado encendido del alumbrado navideño y la inauguración del tradicional Belén de la Plaza del Ayuntamiento, actos que marcan oficialmente el inicio de la Navidad en la Villa. Este belén municipal es uno de los más grandes de Canarias y cuenta con unas 5.000 piezas, y las figuras son a tamaño real.
Este mismo día, el Puente de la calle Carrera Escultor Estévez acoge “De tapas con castañas”, una cita gastronómica y de ocio que dinamizará la zona con música, restauración y talleres para la realización de cacharros, ya que en esta fecha también se celebra la víspera de San Andrés.
Iluminación en La Orotava
La iluminación navideña en La Orotava volverá a ser todo un espectáculo. La calle de La Carrera estará totalmente iluminada con arcos y cortina, por lo que la vía se cortará todos los días, hasta el 5 de enero, a partir de las 19.00 horas.
Se cuenta con más de 5.000 metros de rosario, 800 metros de cortina, unos 200 motivos y arquerías alegóricos a la navidad, y dos grandes photocall que estarán ubicadas en la plaza de la Constitución. Toda la iluminación, que se apagará cada día a las doce de la noche, es led para el bajo consumo.
Entre las múltiples actividades previstas en La Orotava destacan la Ruta de Belenes, las Ferias de Navidad en la Plaza de la Constitución, espectáculos infantiles, cuentacuentos, festivales de villancicos, exposiciones, ferias de artesanía, muestras corales, fiestas navideñas, noche joven urbana, teatro, pasacalles y numerosos conciertos que llenarán de vida calles, plazas y espacios culturales. El programa está confeccionado para todos los públicos y edades, e incluso para las mascotas pues se ofrece también día navideño en el parque canino.
También se ofrecerán iniciativas dinamizadoras para reformar la actividad comercial en La Orotava, como el esperado Tren de la Navidad (del 11 al 14 y del 18 al 21 de diciembre, con salida de la plaza de la Paz), mercadillos, animación, concursos de escaparates y fachadas alegóricos a la Navidad, talleres y atracciones infantiles, fin de año infantil y eventos orientados a dar mayor ambiente y promover las compras en esta localidad.
La Feria de la Navidad estará entre el 28 de noviembre y el 14 de diciembre dedicada a la decoración; y entre el 18 de diciembre y el 5 de enero es la de artesanía y regalo. El 4 de enero, como cada año y antesala a la llegada de los Reyes, tendrá lugar el gran Roscón de Reyes solidario, de 17.00 a 21.00 horas en la Avenida Emilio Luque.
El Ayuntamiento de La Orotava repartirá tickets a los comercios para que los distribuyan a sus clientes por las compras, para facilitar el aparcamiento en la zona comercial abierta (en el parking de la calle de La Carrera). También los comercios entregarán vales para las atracciones infantiles.
Las barrios y asociaciones vecinales se suman también con diversas acciones y actividades vinculadas a la navidad, lo que refuerza el carácter participativo y cercano en estas fiestas. No faltarán actos tradicionales como el encuentro ‘Las Posadas’ en La Perdoma con una participación elevada de los niños y niñas de la zona, celebración de Lo Divino, festivales, fiestas, agenda infantil, chocolatadas y recogida de cartas por parte de los Pajes Reales.
El programa incorpora también actividades deportivas como torneos, exhibiciones, campus y partidos solidarios en distintas disciplinas. Asimismo, el municipio contará con destacadas exposiciones navideñas, como “Inéditos 2025” de Otazzo en el Parque Cultural Doña Chana, o la muestra dedicada a los 42 años de la Muestra Coral de Navidad.
La recta final de las fiestas estará marcada por la ilusión de la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. El día 5 de enero, iniciarán la ruta a las 15.00 horas desde la Avenida Mercedes Pinto, y recorrerán el casco urbano, Candelaria de Lomo y La Cancela hasta llegar a la Parroquia de San Juan Bautista donde tendrá lugar, sobre las 15.30 horas, la entrega de la llave mágica que abre todos los hogares, por parte del alcalde Francisco Linares a los Reyes, que permanecerán en el templo hasta las 18.30 horas recogiendo las cartas de los niños y niñas que esperen hasta este momento para hacerlo directamente.
La gran cabalgata de Sus Majestades en La Orotava, acompañados de los respectivos séquitos, y numerosos personajes del mundo infantil, partirá a las 20.00 horas del Parque Cultural Doña Chana hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde tendrá lugar la auto representación y la recogida de cartas. El inicio de la cabalgata contará con una zona adaptada para personas con movilidad reducida y una parte se hará sin ruidos para los niños con autismo o personas con diversidad funcional
El alcalde, Francisco Linares, invita a toda la ciudadanía a disfrutar de cada actividad “preparada con cariño y dedicación para que vecinos, vecinas y visitantes vivan una Navidad especial”.
La Villa se convierte en estos días en un lugar mágico, ideal para pasear, hacer las compras, disfrutar de la gastronomía y el patrimonio local, del buen ambiente, la ruta de belenes, ferias de productos artesanales y navideños, la muestra coral infantil y la de corales de navidad, concierto extraordinario de fin de año…Además recuerda que estas fechas son también “una oportunidad para reflexionar, compartir y ser solidarios”.
La Orotava se consolida así como uno de los municipios más especiales para vivir la Navidad en Tenerife, ofreciendo una agenda diversa, acogedora y llena de tradición que refuerza el espíritu festivo y el encanto característico de la Villa.
El presidente de la asociación Belenista Taoro, Esteban García, presentó también el cartel y programa de la XVIII edición de la Ruta de Belenes que este año cuenta con veintiocho belenes distribuidos por todo el municipio. Los vecinos y visitantes pueden hacer el itinerario por libre, pero también se ofrecen varios tipos de rutas: la denominada ‘Beleneando’ destinada a escolares y en la que se espera contar con la participación de unos 1.500 escolares; la de ‘El camino que lleva a Belén’ para todos los colectivos y grupos, que se realiza tanto en español, como en inglés y alemán; la de ‘Hacia Belén se va en guagua” que permitirá llegar de forma cómoda en guagua a los belenes que se encuentra fuera de la zona centro, y la ruta nocturna para visitar por la noche los belenes ubicados en el casco. Todas las rutas serán guiadas por profesionales, y se estima que más de 30.000 personas disfruten de estos belenes, auténticas obras de arte.
El programa de actos de la Navidad y la ruta de belenes se pueden consultar a través de la web laorotava.es