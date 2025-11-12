Cuándo se cobra la paga extra de Navidad de las pensiones: fechas en todos los bancos

La paga extra de Navidad para los pensionistas se abonará a finales de noviembre de 2025. El ingreso se realizará de forma automática junto con la pensión ordinaria, aunque la fecha exacta dependerá de la entidad bancaria en la que cada jubilado tenga domiciliado su cobro. En la mayoría de los casos, los pagos se efectuarán entre el 21 y el 26 de noviembre.
Los beneficiarios de pensiones contributivas —como las de jubilación, viudedad, incapacidad permanente u orfandad— recibirán este pago adicional siempre que su prestación se perciba en 14 pagas anuales (12 mensuales y 2 extraordinarias).
Por el contrario, quienes cobran pensiones derivadas de accidentes laborales o enfermedades profesionales no contarán con una paga extraordinaria independiente, ya que esta cantidad está integrada en sus mensualidades.
Según el portal 65ymás, estas son las fechas previstas por cada banco para el abono de la paga extra de Navidad 2025:
- Unicaja: 21 de noviembre
- Bankinter: 21 de noviembre
- Caja de Ingenieros: 21 de noviembre
- CaixaBank: 24 de noviembre
- Santander: 24 de noviembre
- Kutxabank: 25 de noviembre
- Caja Rural de Granada: 25 de noviembre
- BBVA: 25 de noviembre
- Ibercaja: 25 de noviembre
- Banco Sabadell: 25 de noviembre
- ING: 25 de noviembre
- Abanca: 25 de noviembre
- Cajamar: 26 de noviembre
El importe de la paga extraordinaria equivale a un mes completo de pensión ordinaria, siempre que el beneficiario haya tenido derecho a ella durante todo el semestre comprendido entre el 1 de junio y el 30 de noviembre. Si la pensión comenzó después del 1 de junio, el pago se calculará de manera proporcional al tiempo transcurrido desde el inicio del derecho hasta el cierre de ese periodo.