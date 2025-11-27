Detenida tras intentar vender un reloj robado a un médico mientras operaba en un hospital de Canarias: cuesta 10.000 euros

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 36 años como presunta autora de un delito de receptación al intentar vender un reloj valorado en 10.000 euros de la marca Rolex que le robaron a un médico en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agrega que los hechos tuvieron lugar el 6 de noviembre cuando el facultativo presentó una denuncia explicando que mientras se preparaba para una intervención dejó sus pertenencias en el área habilitada de la zona de trabajo y que al finalizar su jornada comprobó que el reloj había desaparecido.
Semanas después, la sala operativa CIMACC del 091 recibió la llamada del propietario de una joyería, que previamente había sido alertado por el denunciante, explicando que una mujer había aparecido con un reloj que coincidía plenamente con la descripción de la fotografía y de la factura de compra que la víctima aportó en la denuncia.
Hasta el lugar se desplazaron entonces varios agentes ante los que la mujer negó los hechos, indicando que el reloj lo había encontrado en la zona de San José y que había acudido al comercio para comprobar su autenticidad con intención de luego venderlo.
Los efectivos policiales pudieron certificar que el reloj figuraba como sustraído, por lo que procedieron a la intervención de la pieza y a su custodia para entregársela a su legítimo propietario.
Finalmente, la mujer fue detenida y trasladada a dependencias policiales donde, una vez finalizada las diligencias policiales, será puesta a disposición la autoridad judicial competente.