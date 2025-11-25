Las rutas para descubrir La Laguna en clave de comedia: son gratis

La Concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de La Laguna, Burka Teatro y el historiador y divulgador Néstor Verona inician hoy las rutas teatralizadas ¿Es La Laguna el Edén?, un espectáculo en clave de comedia que recorrerá las calles y edificios monumentales de la ciudad e incluirá una visita al retablo de Los Remedios y las tablas flamencas de Mazuelos, una de las joyas del patrimonio de la ciudad, en la Catedral.
Estas rutas, inicialmente previstas para desarrollarse en el espacio urbano, tuvieron que adaptarse en el verano de 2021 al claustro del antiguo convento de Santo Domingo, con aforo limitado y protocolos sanitarios por la pandemia. Ahora, en el marco del 25 aniversario de la declaración de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial, recuperan su formato original y ofrecen al público una experiencia histórica en el corazón de la ciudad.
Las rutas se celebrarán entre hoy y este próximo domingo, con dos pases diarios (11.00 y 17.00 horas) y punto de encuentro en la plaza de la Catedral. El sábado no habrá representación, al coincidir con la celebración de La Noche en Blanco.
La obra, ambientada en los últimos años del siglo XVI, plantea la posibilidad de que el mítico árbol de las manzanas de oro descrito en la mitología clásica se encontrara en La Laguna y que estas pudieran otorgar la inmortalidad al rey Felipe II. Con danza, música y humor, la pieza invita a descubrir rincones emblemáticos de la ciudad, como la catedral de La Laguna, el Museo de Historia y Antropología de Tenerife (palacio Lercaro), el palacio Salazar, la calle San Agustín y la actual plaza de la Junta Suprema.
El edil de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, explicó que “las rutas teatralizadas han demostrado ser una herramienta eficaz para divulgar el patrimonio. No se trata solo de contemplar los espacios, sino de vivirlos a través de personajes, relatos y escenas que recrean la memoria de nuestra ciudad, ofreciendo al público una experiencia inmersiva”.
El director de Burka Teatro, Nacho Almenar, señaló que “es una comedia que mezcla historia y mito, y que invita al público a reír, a emocionarse y a descubrir el patrimonio desde una mirada diferente”.
Por su parte, Néstor Verona detalló que “la acción se sitúa en 1592, cuando Felipe II está a punto de morir y doña Mencía de Mendoza llega a Canarias en busca de las manzanas de oro. Este mito enlaza con la tradición griega de las manzanas de las hespérides, que algunos cronistas situaron en el Atlántico. La obra juega con esa idea para mostrar cómo la ciudad, en pleno auge de finales del siglo XVI, se convierte en escenario de intrigas, ilusiones y relatos”.