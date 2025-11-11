Suspenden las clases por la borrasca Claudia en La Palma y pasará a modalidad telemática en otras tres Islas

La llegada de la borrasca Claudia obligará mañana miércoles, 12 de noviembre, a un cambio de planes en los centros educativos de Canarias. La Consejería de Educación ha decidido suspender la actividad lectiva y el servicio de comedor en la isla de La Palma a partir de las 13.30 horas, ante el episodio de lluvias intensas, viento y riesgo de inundaciones previsto para la jornada. La medida se adopta en coordinación con la Dirección General de Emergencias y Protección Civil y dentro del dispositivo activado por el Gobierno canario ante el temporal.
Además, desde las 15.00 horas todas las islas de la provincia occidental (Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma) pasarán a modalidad telemática, por lo que no habrá docencia presencial en horario de tarde. Educación también recomienda cancelar las actividades complementarias y extraescolares, incluidas las deportivas o salidas previstas, para evitar desplazamientos innecesarios mientras dure el peor momento de la borrasca.
La decisión llega después de que la Aemet elevara los avisos por la irrupción de la borrasca Claudia, que dejará precipitaciones persistentes, chubascos localmente fuertes, rachas intensas de viento del suroeste y mala mar, sobre todo en las Islas occidentales. El Gobierno ha advertido del riesgo de crecidas rápidas de barrancos y anegamientos en zonas bajas, por lo que insta a la población a extremar las precauciones y seguir únicamente los canales oficiales.
Las medidas que afecten al jueves 13 no están todavía cerradas. Educación las revisará mañana a las 11.00 horas en una nueva reunión técnica con Emergencias y Protección Civil, en función de la evolución real del temporal y de las últimas actualizaciones meteorológicas. La Consejería ha recordado que las familias y centros serán informados por los canales habituales en cuanto se adopte una decisión.