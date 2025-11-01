Susto en Garachico: un hombre cae en la costa

Un hombre de 77 años resultó herido en la mañana de este sábado tras sufrir una caída accidental en la Avenida Adolfo Suárez, en el municipio de Garachico, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El aviso se recibió a las 07.44 horas, cuando testigos alertaron de que un hombre había caído en una zona próxima al litoral y necesitaba asistencia sanitaria. El 1-1-2 activó de inmediato los recursos de emergencia disponibles.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Tenerife, que rescataron al afectado, así como personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El equipo sanitario confirmó que el hombre presentaba varios traumatismos de carácter moderado y lo trasladó en una ambulancia de soporte vital básico al Centro Especializado de Atención a las Urgencias del Hospital del Norte.
Agentes de la Guardia Civil colaboraron en el operativo y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.