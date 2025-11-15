Tapa y copa de vino por 2,5 euros: la propuesta de uno de los pueblos más vinícolas de Tenerife para este domingo

Tacoronte celebrará este domingo 16 de noviembre, en la plaza del Cristo, una nueva edición de Vinos con historia. De Tacoronte a tu boca, una cita gastronómica diseñada para dar visibilidad a los productos locales y a la amplia oferta de vinos del municipio. El evento permite disfrutar de tapas y vinos de calidad a un precio accesible: 2,5 euros por cada tapa acompañada de una copa de vino.
La actividad se integra en el Festival de Novela Histórica de Tacoronte y coincide con la tercera edición del Concurso de Tapas, en el que los participantes elaborarán propuestas culinarias con productos frescos del Mercadillo del Agricultor de Tacoronte. Todas las tapas se servirán junto a vinos embotellados con Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo, una de las más representativas del Norte de Tenerife.
El concurso se desarrollará entre las 12.00 y las 16.00 horas en la plaza del Cristo, y al término del evento se dará a conocer la tapa ganadora de esta edición.
La iniciativa está organizada por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Tacoronte, dirigida por Leni Ávila, y cuenta con el apoyo económico del Cabildo de Tenerife.