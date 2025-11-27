La tasca en un pueblo pesquero de Tenerife con precios razonables, comida casera y puntuación casi perfecta

Comer en un pueblo pesquero de Tenerife que no ha perdido su esencia y, además, hacerlo en una tasca que prepara comida casera y tiene una puntuación casi perfecta -4,8 sobre 5-, en las reseñas de las principales páginas, como Tripadvisor.
Se trata de La Tasquita Lucas, en San Andrés, uno de esos pueblos de Tenerife que no ha perdido su tradición pesquera.
En esta tasca destaca la comida casera, con, sobre todo, los productos del mar, como las sardinas frescas, los churros de pescado o los camarones recién traídos, pero, además, las croquetas de boletus o su curiosa versión de las papas bravas.
Ubicada en la avenida de Pedro Schwartz, en el número 13, esta tasca destaca, además, por sus precios, más que razonables, como destacan muchos usuarios de diferentes portales especializados en restauración.
Abre, únicamente, para almuerzos y suele estar muy concurrida.