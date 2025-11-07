A la venta la ‘casa de Rambo’ en Tenerife: es una de las más lujosas de la Isla

Una de las propiedades más singulares y lujosas del norte de Tenerife está en el mercado por 4.950.000 euros. Se trata de una villa ubicada en el municipio de Santa Úrsula, en primera línea de costa, con vistas panorámicas al océano y rodeada de jardines y terrazas que ocupan una parcela de 2.750 metros cuadrados.
Según la información de la agencia que comercializa la propiedad, la casa no solo destaca por su arquitectura y su ubicación privilegiada, sino también por su relación con figuras públicas y producciones cinematográficas.
Algunas escenas de la película Rambo 5: Last Blood (2019) se habrían rodado en estas instalaciones, y el anuncio señala además que el papa Benedicto XVI —entonces Joseph Ratzinger— llegó a alojarse en la villa durante una estancia privada.
El inmueble se encuentra en la misma zona residencial donde, según diferentes fuentes inmobiliarias, poseen propiedades personalidades como Shakira y Gerard Piqué, lo que ha convertido a esta franja costera de la Isla en uno de los enclaves más exclusivos para la compra de viviendas de alto nivel.
Uno de los atractivos más destacados de la finca son sus vistas directas al Atlántico y la orientación que permite disfrutar de atardeceres desde la piscina o las estancias principales. La villa se promociona como un espacio “de absoluta privacidad”, rodeado de vegetación y ubicado en una zona residencial de baja densidad.
La comercialización de la propiedad forma parte del creciente mercado de lujo en Tenerife, donde la demanda internacional de residencias de alto nivel se ha intensificado en los últimos años, especialmente en municipios del norte como El Sauzal, La Matanza y Santa Úrsula, y en el sur con viviendas de características similares en Costa Adeje o Guía de Isora.