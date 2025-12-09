Estos 14 turrones que se venden en Canarias no son lo que parece y Facua explica por qué

FACUA-Consumidores en Acción ha analizado la composición de 14 turrones comercializados bajo la denominación “de pistacho” y ha detectado diferencias notables tanto en la cantidad real de este ingrediente como en la evolución de los precios respecto al pasado año.
El estudio abarca una decena de marcas presentes en supermercados y tiendas online: Vicens, 1880, Casa Eceiza, Hacendado, Dulce Noel, La Colmena, Castillo de Jijona, D. Barbero, Turrón 25 y El Abuelo.
Los productos con menor presencia de pistacho
Entre las variedades examinadas, dos destacan por la escasa proporción de pistacho. Se trata del turrón de Castillo de Jijona (200 gramos), a la venta por 9,59 euros en Amazon, y el Turrón 25 de pistacho (150 gramos), con un precio de 2,35 euros en su tienda online.
En ambos casos, el pistacho supone únicamente el 12% del total, pese a que se anuncian como turrones de este fruto seco. En realidad, incorporan una mayor cantidad de almendra y azúcar, ingredientes que predominan en su formulación.
Los que más pistacho incluyen
En el extremo opuesto se sitúan las referencias con mayor contenido del fruto seco. El turrón blando de pistacho Albert Adrià & José Andrés (Vicens), de 300 gramos y a la venta por 17,70 euros en Hipercor, alcanza un 67% de pistacho.
Muy cerca se sitúa el turrón duro con sal de El Abuelo, con un 65% en un formato de 200 gramos (11,95 euros en su web). Según el informe, estos productos sí responden de forma clara a la denominación que figura en su etiquetado.
FACUA advierte sobre una tendencia al alza
La asociación advierte del creciente número de turrones que utilizan el atractivo del pistacho como reclamo, pese a contener cantidades mínimas. Por ello, aconseja comprobar siempre el listado de ingredientes y no basar la decisión de compra únicamente en el precio o en la denominación comercial. En el informe se señala que algunas variedades con menos del 20% de pistacho presentan precios por kilo similares a otros turrones que superan el 60% de contenido.
Diferencias entre marcas y subidas de precio
El análisis incluye una tabla comparativa con porcentajes, pesos y precios actuales, en la que se observa una gran dispersión entre marcas. Por ejemplo, el turrón de pistacho de Dulce Noel alcanza un 22,3% sumando pistacho troceado y pasta; el de Hacendado llega al 25,5%, aunque sin especificar la proporción de cada formato. Marcas como La Colmena (47%), D. Barbero (60%) o las distintas referencias de 1880 —entre un 34% y un 35,5%— muestran niveles intermedios.
FACUA también ha revisado la evolución de trece precios correspondientes a ocho variedades de turrón de pistacho distribuidas por seis cadenas. El encarecimiento medio en un año se sitúa en el 12,1%. De los productos comparados, 11 han aumentado su precio, uno se mantiene igual y sólo uno ha experimentado una ligera bajada respecto a 2024.
La subida más pronunciada se da en el turrón de pistacho Hacendado, cuyo precio pasa de 2,35 euros a 2,90 euros, un incremento superior al 23%. El turrón de pistacho de Vicens de 200 gramos también experimenta un ascenso notable, del 20,7%, al pasar de 10,89 euros a 13,15 euros en Carrefour. En el lado contrario se sitúa el turrón de pistacho de Dulce Noel, que baja un 1,7% respecto al año anterior, de 2,95 a 2,90 euros.
FACUA concluye que, ante la amplia oferta de variedades y el aumento generalizado de precios, el consumidor debe prestar especial atención al porcentaje real de pistacho para asegurarse de que el producto se ajusta a lo que espera y al valor que está dispuesto a pagar durante la campaña navideña.