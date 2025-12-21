Aena responde a las denuncias por recortes en el aeropuerto de El Hierro: “Es de manera temporal”

AENA ha respondido a la polémica generada en El Hierro tras las denuncias públicas por la reducción del horario operativo del aeropuerto y la imagen de un avión dando vueltas en el aire a la espera de poder aterrizar. La empresa confirma que el Aeropuerto de El Hierro modificará de manera temporal su horario debido a la falta de personal en la torre de control, un servicio gestionado por SAERCO.
Según explica AENA, actualmente siete personas están fuera de servicio de una plantilla total de diez, lo que ha provocado una “contingencia sobrevenida” que obliga a ajustar la operativa del aeródromo. Como consecuencia, Aena tiene previsto sancionar a SAERCO, ante el incumplimiento de contrato.
Tras analizar la situación, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ha decidido retrasar el inicio del horario operativo de las 08:10 a las 08:30 horas. Esta medida estará en vigor desde el domingo 21 de diciembre y hasta el próximo 12 de enero.
Desde AENA aseguran que el objetivo de este ajuste es garantizar la conectividad aérea, la continuidad del servicio y la atención a los servicios de emergencia que utilizan el aeropuerto herreño, en un contexto de personal limitado.
En este marco, la entidad también ha informado de que se ha coordinado con la aerolínea Binter la reprogramación del vuelo procedente de Tenerife Norte–Ciudad de La Laguna, que durante este periodo llegará a El Hierro a las 08:30 horas, en lugar de hacerlo a las 08:15.
AENA aclara además que el cierre del aeropuerto se mantiene a las 18:00 horas, así como el PPR de 90 minutos para poder atender vuelos de emergencia, un punto especialmente sensible tras las críticas por el posible impacto del recorte en las evacuaciones sanitarias.
La respuesta de AENA llega después de las duras denuncias la Agrupación Herreña Independiente (AHI), compartidas por Controladores Aéreos, que consideran que esta reducción horaria vuelve a situar al aeropuerto de la Isla en una posición de desventaja y pone de relieve los efectos de la gestión del control aéreo en infraestructuras clave para territorios no capitalinos.