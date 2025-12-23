Andrés Martínez es, desde hoy, el nuevo alcalde de Arico hasta 2027

En tiempos de polarización política a escala nacional entre PSOE y PP, el Ayuntamiento de Arico volverá a escenificar hoy la buena sintonía entre los representantes municipales de ambos partidos, que darán continuidad a la alianza contranatura, con el relevo pactado en la Alcaldía.
Para este mediodía está fijado el pleno en el que Andrés Martínez (PP) recibirá el bastón de mando del municipio de manos de Olivia Delgado (PSOE), en posesión del mismo durante los últimos 30 meses. Se cumplirá así el pacto firmado por ambos tras las elecciones del 28 de mayo de 2023, según el cual la Alcaldía recaería en el cabeza de lista popular el último año y medio de mandato. En los citados comicios, la candidatura socialista triplicó el número de ediles de su socio de gobierno al obtener seis, por dos el PP. Tanto Delgado como Martínez explicaron entonces y mantienen hoy que el acuerdo de gobierno está “por encima de las siglas de los partidos”.
Martínez será alcalde del segundo municipio en extensión de Tenerife y conservará las áreas de Planificación de Obras y Urbanismo, Deporte y Juventud, mientras que Delgado asumirá la primera tenencia de alcaldía y mantendrá las áreas actuales, es decir, Hacienda, Tesorería, Patrimonio, Seguridad y Relaciones Institucionales.
Entre los asuntos más controvertidos que afronta la segunda parte del mandato figuran la gestión del Complejo Ambiental de Tenerife por parte del Cabildo, con la que ambos dirigentes se han mostrado muy críticos -asegurando incluso que se está vulnerando la normativa-, y el posible incremento de la planta de aerogeneradores que ambos rechazan de plano, al considerar excesivo su número actual.
TRIPLE EMPATE
Con el relevo en el Ayuntamiento de Arico, PSOE, CC y PP equiparan sus fuerzas en las alcaldías de los doce municipios de la comarca, con cuatro para cada partido.
El PSOE gobierna con mayoría absoluta en Adeje, Candelaria, Fasnia y Vilaflor de Chasna, mientras que CC preside los ayuntamientos de San Miguel y Arafo (ambos con mayoría absoluta), Granadilla (gracias a un pacto con PP y Vox) y Guía de Isora (en alianza con el PP).
Por su parte, el PP lidera los consistorios de Santiago del Teide (donde ya encadena tres mayorías absolutas), Arona (con un pacto con CC y Vox), Güímar (con el apoyo de Nueva Canarias y dos ediles díscolos socialistas) y, desde hoy, Arico (en coalición con el PSOE).