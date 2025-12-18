Anuncian un nuevo concierto de Camilo en Tenerife

El Tenerife Music Festival ha anunciado este jueves la incorporación de Camilo a su cartel para su tercera edición, que se celebrará los días 12 y 13 de junio de 2026 en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. El artista colombiano actuará el sábado 13 de junio, según ha confirmado la organización del evento.
Camilo es una de las figuras más influyentes y reconocibles de la música en español actual. Su propuesta artística, marcada por la autenticidad, la emoción y una fusión entre el pop latino y los sonidos tropicales, ha conectado con millones de oyentes en todo el mundo, generando una relación muy especial con su público.
Con varios Latin Grammy y una trayectoria internacional sólida, el artista ha firmado algunos de los temas más escuchados de los últimos años. Tras el lanzamiento de ‘Cuatro’ en 2024, ha mantenido una intensa actividad internacional, combinando giras y proyectos que refuerzan su proyección y conexión con el público español.
Sus conciertos, recalca la organización, destacan por una puesta en escena cercana y emotiva, donde la conexión con el público es el eje del espectáculo. Cada actuación se convierte, asimismo, en una “experiencia compartida”, algo que ha llevado a sus directos a agotar entradas en numerosos recintos y festivales internacionales.
El Tenerife Music Festival, que celebra en 2026 su tercera edición, se ha consolidado como una de las grandes citas musicales de Canarias. Los abonos para el Tenerife Music Festival ya se encuentran a la venta, mientras las entradas individuales saldrán próximamente a la venta.