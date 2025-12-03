La lección de vida de la madre de Ariann Music cuando sufrió bullying en el colegio: “Cuando salgas, tú eres la que triunfa”

La artista tinerfeña Ariann Music repasó su trayectoria personal y profesional en una emotiva entrevista para Agostini Podcast, donde habló de sus inicios, del peso de la música en su familia y del profundo vínculo que mantenía con su padre, fallecido hace poco más de un año.
Ariann recordó que su relación con la música comenzó muy temprano: “Desde los 4 años toco el violonchelo. También toco el piano. Toda mi familia es música, viene en la sangre”, explicó. A los 12 años ofreció su primer concierto, aunque antes, desde los 8, ya compartía canciones en redes sociales.
Uno de los momentos más duros de la conversación llegó cuando relató cómo la muerte de su padre, quien también era su pianista y compañero inseparable en el conservatorio, la alejó del violonchelo: “Él era mi pianista para todo. Desde que falleció, no seguí tocando. Cuando toco es como cerrar los ojos y recordar que tocaba con mi papá”. Confesó que aún interpreta las mismas melodías que compartían juntos y que “escucha el piano en su cabeza”.
Ariann contó que pasó seis meses enseñando a un niño que deseaba entrar al conservatorio, quien finalmente logró entrar. Para ella, ese logro tiene incluso un significado emocional: “No sé si es una señal de que mi padre”.
En la entrevista reveló que un año y dos meses después de la muerte de su padre compuso “Dame una señal”, una canción dedicada a él. La intérprete señaló que la música ha sido su manera de gestionar el duelo.
Ariann también habló de los años difíciles en la escuela, donde —según dijo— no la tomaban en serio por cantar: “Pasé por una etapa de tristeza horrible”. Sin embargo, destacó un consejo de su madre que la marcó para siempre: “En la escuela eres una chica más, una chica invisible, pero cuando salgas, tú serás la que triunfe, la que tenga otras ideas, la que tenga disciplina”.
Hoy, Ariann Music recalca con orgullo que es artista independiente, sin contrato con ninguna disquera, y que sus metas siguen intactas: “A largo plazo quiero ganar un Grammy, sin ayuda”, aseguró.
La entrevista en Agostini Podcast dejó ver una faceta íntima, marcada por la disciplina, la pasión musical y la fuerza emocional que define a una de las creadoras digitales canarias con mayor proyección lleva desde muy pequeña.