Tres aviones KC-135 Stratotanker aterrizan en Canarias: ¿qué son y por qué están aquí?

Una visita poco habitual de la flota aérea de reabastecimiento militar: tres aviones cisterna KC-135 Stratotanker han aterrizado y se encuentran en la plataforma del aeropuerto de Gran Canaria, según han informado controladores aéreos. Los aparatos, según datos de rastreo de vuelos en Flightradar24, proceden de la Base Aérea de Andrews (EE. UU.).
Ante la consulta de un usuario que preguntaba por qué los aviones estaban en la plataforma comercial en lugar de en zona militar, los controladores han respondido que no es lo habitual. “Parece ser que es por obras en plataforma militar”, han explicado.
Otro usuario ha añadido que esos KC-135 “van a ayudar a cruzar hasta Natal y luego llegará Río Cuarto (RCU) a los F-16 de Argentina”, lo que sugiere que podrían formar parte de un puente logístico internacional.
¿Qué es el KC-135 Stratotanker?
El KC-135 Stratotanker es un avión cisterna militar fabricado por Boeing y en servicio desde 1957 con la United States Air Force (USAF).
Tiene una longitud de unos 41,53 metros, envergadura de 39,88 metros y una altura de 12,7 metros. Su velocidad máxima ronda los 933 kilómetros y su techo de servicio supera los 15.000 metros.
Está propulsado por cuatro motores turbofán, montados bajo alas en flecha de 35 grados, que le permiten despegar con un peso máximo superior a los 146.000 kilos.
Su función principal es el reabastecimiento de combustible en vuelo, que permite a aviones de combate, bombarderos, vigilancia y otros extender su alcance y autonomía.
Pero además, el KC-135 tiene capacidades secundarias: puede transportar carga, personal e incluso ser adaptado para evacuaciones médicas. Puede transportar cargas mixtas o pasajeros sobre su cubierta de carga, y su configuración permite combinar combustible, carga o pasajeros, según la misión.
Algunas versiones modificadas (como la KC-135R) incorporan motores modernos más eficientes, lo que reduce consumo, ruido y mejora la eficiencia operativa.
¿Qué implicaciones tiene su presencia en Canarias?
La presencia de tres KC-135 juntos en la plataforma de un aeropuerto comercial resulta poco habitual, como admitieron los propios controladores. La explicación vinculada a “obras en plataforma militar” indica que podría tratarse de un desvío logístico temporal.
Fuentes en redes sugieren que los aviones forman parte de un puente aéreo internacional, posiblemente destinado a facilitar el tránsito hacia Brasil y de allí a misiones previstas con cazas F-16 de Argentina. Si se confirma, la escala en Canarias podría tener carácter operativo, de tránsito o repostaje, y no simplemente logístico.
La aparición de estos cisternas, visibles desde el aeropuerto, ha generado expectación entre aficionados a la aviación y usuarios de seguimiento de vuelos, que destacan el tamaño, la configuración y el papel de reabastecimiento de estas aeronaves.