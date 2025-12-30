La borrasca Francis obliga a suspender el servicio de una línea de guagua en Tenerife

La empresa pública de transporte Titsa ha anunciado la suspensión total del servicio de la Línea 369 durante toda la jornada del jueves 1 de enero de 2026, como consecuencia de los fenómenos meteorológicos adversos previstos en Tenerife.
Según ha informado la compañía, la decisión se adopta tras la activación del Plan Insular de Emergencias, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y del personal, ante la llegada de la borrasca Francis, que afectará al Archipiélago en los próximos días.
La previsión meteorológica de este martes, 30 de diciembre, apunta a intervalos nubosos en Canarias, con predominio de cielos nubosos durante las horas centrales del día, especialmente en zonas de interior, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En cuanto a las temperaturas, se esperan pocos cambios. Los valores oscilarán entre 20 grados de máxima en Tenerife y 11 grados de mínima en El Hierro, manteniéndose temperaturas suaves para esta época del año, aunque acompañadas de condiciones atmosféricas inestables.
La Línea 369 de Titsa realiza habitualmente el recorrido Buenavista (Estación) – San Sebastián – Cruz de Toledo – Barranco Itobal – Punta de Teno, una zona especialmente sensible a episodios de viento, lluvia y mala mar, lo que ha motivado la suspensión preventiva del servicio.
Desde la compañía recomiendan a los usuarios consultar los canales oficiales de Titsa para mantenerse informados sobre posibles cambios en el servicio y la reanudación de la línea una vez mejoren las condiciones meteorológicas.