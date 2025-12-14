El Cabildo de Tenerife desactiva el PEIN tras el paso de Emilia pero lanza una serie de importantes advertencias

El Cabildo de Tenerife ha procedido a la desactivación del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) tras la finalización de las condiciones de inestabilidad meteorológica que han afectado a la isla en los últimos días, una vez concluidos los avisos por fenómenos meteorológicos adversos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología y la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha señalado que “durante todo el día de hoy se está realizando un importante esfuerzo para poder abrir los accesos al Teide lo antes posible, siempre con el objetivo de que la ciudadanía pueda disfrutar de la nieve de forma segura y con todas las garantías”. Dávila subrayó que la seguridad de las personas sigue siendo la prioridad absoluta.
No obstante, y como medida preventiva, se mantienen vigentes las restricciones relacionadas con carreteras, así como las limitaciones de acceso a espacios del Medio Natural, incluyendo senderos, áreas recreativas, pistas forestales, el Parque Nacional del Teide y otros espacios naturales protegidos.
Por su parte, la consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, quiso agradecer “el enorme trabajo y la implicación de todo el personal de seguridad y emergencias, así como de los equipos de carreteras, de Protección Civil y ayuntamientos, que han trabajado de manera coordinada y constante para hacer frente a este episodio meteorológico y garantizar la seguridad de la población”.
Desde el Cabildo de Tenerife se recuerda a la ciudadanía la importancia de respetar las restricciones vigentes y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de los canales oficiales de información.
Se mantienen las medidas preventivas adoptadas por el Cabildo, entre ellas:
•Cierre de pistas, senderos y accesos en Espacios Naturales Protegidos.
•Prohibición de la estancia en zonas de acampada y áreas recreativas.
•Suspensión del transporte público al Barranco de Masca y Punta de Teno.
•Cierre de los accesos al Parque Nacional del Teide y de la carretera TF-42 en Garachico.