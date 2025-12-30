Nia y St. Pedro pondrán ‘sabor canario’ a las Campanadas de RTVE desde Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife se convertirá en el epicentro de la despedida del año en el Archipiélago con la celebración de las Campanadas de Canarias 2025, que serán retransmitidas en directo por RTVE.
El evento marcará la entrada en 2026 con un espectáculo musical abierto al público y con alcance nacional.
La retransmisión tendrá como referencia el reloj de la torre de la Iglesia de la Concepción, desde donde se emitirán las doce campanadas canarias para toda España.
El escenario principal se instalará en la Plaza de La Candelaria, espacio que acogerá tanto el momento de las uvas como las actuaciones musicales previstas antes y después de las campanadas.
La ciudad será punto de encuentro tanto para quienes se concentren en la calle como para quienes sigan la retransmisión desde sus hogares.
El programa ha sido diseñado para ofrecer una noche completa con protagonismo del talento canario y la presencia de orquestas locales dentro de una programación musical continua.
Presentadores, artistas y orquestas de las Islas
Las Campanadas de Canarias 2025 estarán presentadas por los artistas canarios Nia y St. Pedro, acompañados sobre el escenario por Melómana y Almacor.
Nia interpretará temas como Malayerba, 8 maravillas y Me sabe a sal, mientras que St. Pedro llevará al escenario canciones como Dos extraños, Rompeolas y La pistola.
Melómana aportará su propuesta vocal con versiones y temas propios, y Almacor ofrecerá un repertorio de sonido urbano y festivo con canciones como Brillo platino.
Tras las uvas, la celebración continuará con un programa musical reforzado en el que participarán las orquestas canarias Maracaibo, Acapulco, Generasión y Revelación, con un repertorio centrado en ritmos latinos y temas populares para prolongar la verbena durante la madrugada.
Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se ha indicado que se contará con un dispositivo especial de seguridad y coordinación de los servicios municipales para garantizar el normal desarrollo de una de las noches con mayor afluencia del año.