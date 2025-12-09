Llamamiento urgente para localizar a Carmelo Santana, desaparecido en Canarias

La Policía Local de Valleseco mantiene activo un operativo para localizar a Carmelo Santana, desaparecido este lunes, 8 de diciembre, mientras caminaba por el tramo que conecta los municipios de Teror y Valleseco.
El hombre, de 90 años y natural de Las Palmas de Gran Canaria, fue visto por última vez transitando por esa zona.
En el momento de su desaparición, el desaparecido vestía gorro y chaqueta azul, llevaba una mochila negra, un bastón y zapatillas deportivas.
Los cuerpos de seguridad indican que varios testigos situaron al desaparecido en áreas rurales de medianías como Las Rosadas, La Culata, Los Naranjeros y Madrelagua, zonas con senderos estrechos y tramos de monte donde puede producirse desorientación con facilidad.
Colaboración ciudadana
Desde la activación del aviso, agentes de la Policía Local de Valleseco y grupos de voluntarios, incluidos vecinos del entorno, participan en la búsqueda del desaparecido.
Las autoridades solicitan información que pueda ayudar a localizar al desaparecido.
Cualquier dato o avistamiento puede comunicarse al 616 988 184, teléfono habilitado por la policía, o al 112.