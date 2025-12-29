Una chatarra flotante se dirige al puerto de Granadilla para pasar una temporada

El buque FPSO Petrojarl 1 ha abandonado el Puerto de Las Palmas tras permanecer allí amarrado durante casi un año y ha sido trasladado hasta el sur de Tenerife, donde se encuentra actualmente en las proximidades del puerto de Granadilla.
La maniobra se realizó mediante el remolcador noruego Skandi Minder, que condujo la unidad hasta aguas cercanas al Puerto de Granadilla, donde está previsto que el buque permanezca durante una temporada.
Según informó Puente de Mando, el FPSO llegó al puerto de Las Palmas en febrero de 2025 con una previsión inicial de seis meses de estancia, destinada a la realización de trabajos de reparación naval por parte de la empresa Repnaval Zamakona. Sin embargo, su permanencia se prolongó mucho más de lo anunciado inicialmente.
El traslado del buque a Tenerife libera espacio operativo en el puerto de la capital grancanaria, una instalación con elevada actividad marítima y logística.
Tal y como señala el citado medio especializado, el estado exterior del Petrojarl 1 presenta signos evidentes de deterioro, con abundante corrosión visible en el casco, lo que refleja una falta prolongada de mantenimiento tras su larga inactividad.