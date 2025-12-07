sucesos

Un corredor cae a una zona de difícil acceso durante una maratón en Tenerife

Tras el rescate, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias ha rescatado a un corredor que cayó durante una maratón en el Parque Rural de Anaga, en La Laguna (Tenerife).

El hombre, de 56 años, cayó hacia las 14.45 horas de este domingo en Chinamada, en una zona de difícil acceso, por lo que el Centro Coordinador de Emergencias envió a un helicóptero al lugar.

El accidentado sufrió contusiones de carácter moderado y fue evacuado al Aeropuerto de Tenerife Norte, desde donde fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

