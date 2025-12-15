El Cabildo de Tenerife da la última ahora acerca de cuándo se podrá subir al Teide

Aún no es posible concretar cuándo se reabrirán las carreteras de acceso al Parque Nacional del Teide, cerradas debido a la nieve, según ha informado este lunes la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, quien ha subrayado que la prioridad es garantizar la seguridad de los usuarios.
Desde las seis de la mañana los equipos del servicio de carreteras trabajan con quitanieves para limpiar las vías en el Teide y será “cuando se den las condiciones adecuadas, cuando esté completamente limpio y sea seguro”, cuando se proceda a la reapertura de los accesos, ha precisado Dávila en declaraciones a los medios de comunicación.
La presidenta ha avanzado además que la corporación insular trabaja en una “operación nevada” de cara al próximo fin de semana, ante la previsión de que la nieve caída, que ha sido “bastante copiosa”, se mantenga durante varios días.
En este sentido, ha señalado que la afluencia se prevé mayor durante el fin de semana, cuando jóvenes y familias no tengan obligaciones laborales o escolares, por lo que se está planificando un dispositivo especial con transporte público “para que todo el mundo pueda disfrutar de la nieve”.