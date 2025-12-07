La nueva dulcería de David Rodríguez en Tenerife abrirá sus puertas en el centro de Santa Cruz este diciembre

El reconocido pastelero tinerfeño David Rodríguez continúa ampliando su proyecto gastronómico con una nueva apertura prevista para este mes de diciembre en el Centro Comercial Nivaria, ubicado en la avenida Tres de Mayo, en Santa Cruz de Tenerife.
El espacio, actualmente en fase final de obras, contará con terraza interna, además de mesas para tres y cuatro comensales, orientadas a mejorar la experiencia de quienes deseen disfrutar sus elaboraciones en un ambiente cómodo y accesible.
Esta nueva apertura supone un paso más en la expansión de un profesional que no ha dejado de crecer en los últimos años. Rodríguez inició su trayectoria con un obrador en Santa Úrsula, al que poco después sumó un casual food especializado en hamburguesas gourmet y bocadillos. A estos proyectos se unió posteriormente su destacada presencia en Casa Miranda, en la plaza de Europa (Puerto de la Cruz), y más recientemente la apertura de una heladería-pastelería en la zona de la plaza del Charco.
Con la incorporación del espacio en Nivaria, Rodríguez consolida su presencia tanto en el norte como en el área metropolitana, afianzándose como uno de los reposteros más dinámicos de Canarias.
Un pastelero que combina tradición y diseño propio
Premio a la Mejor Labor en Repostería en los XXXIII Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS (2018), David Rodríguez defiende una pastelería inspirada en las escuelas francesa y catalana, pero reinterpretada con un estilo personal centrado en la estética y en el equilibrio de sabores.
El chef señala que ha apostado por fórmulas más ligeras, reduciendo grasas y azúcares sin renunciar al disfrute: “Ya que se viene a pecar, se peca, pero con sentido”, bromea. Su objetivo es que los dulces mantengan identidad propia sin resultar pesados, una filosofía que ha marcado el éxito de sus propuestas en cada local.
Un final de año marcado por nuevos retos
Rodríguez reconoce estar “muy ilusionado” con las últimas incorporaciones a su proyecto. La apertura en Puerto de la Cruz y la inminente inauguración en el Centro Comercial Nivaria representan un salto significativo en su presencia en Tenerife, ampliando su oferta a un público más amplio y diverso.
Si se cumplen los plazos previstos, el nuevo local abrirá sus puertas este mismo diciembre, coincidiendo con una de las épocas de mayor actividad comercial y gastronómica del año.