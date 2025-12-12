Gran Hotel Taoro celebra su primera Gala de Nochevieja tras su histórica reapertura

Gran Hotel Taoro vivirá en las próximas semanas sus primeras Navidades tras la reciente reapertura del edificio, tan ligado a la vida social de la isla. Un hito para Puerto de la Cruz y para quienes han seguido de cerca su recuperación.
El momento central llegará el 31 de diciembre con la Gran Cena de Gala de Nochevieja, la primera en esta nueva etapa del hotel. La velada comenzará con un cóctel de bienvenida en la terraza panorámica de Tagoror Lobby & Bar Lounge, para luego dar paso a la cena en el Ballroom Taoro, donde se servirá un menú diseñado para la ocasión. En su menú destacan platos como el tournedó de bogavante azul con crema ligera de hinojo y el meloso de vaca gallega con parmentier de papa negra y trufa, además de un postre de Guinness y caramelo salado. La experiencia incorporará las uvas de la suerte, barra libre durante una hora y un cotillón Belle Époque con pista de baile.
La programación festiva también incluye la Cena de Nochebuena del 24 de diciembre, que podrá disfrutarse en sus tres restaurantes. LAVA y Amalur, a cargo del chef Erlantz Gorostiza, proponen una cena centrada en la técnica y el producto local; y una experiencia más relajada y contemporánea, respectivamente. Por su parte, OKA presenta una alta cocina japonesa con sello mediterráneo, liderada por el chef Ricardo Sanz.
El 25 de diciembre y el 1 de enero se podrá disfrutar de dos Brunch festivos en el Restaurante Atlántico, acompañados de música en vivo y unas espectaculares vistas al océano. Una invitación a transicionar al nuevo año en un entorno marcado por la serenidad del norte de Tenerife.
Sin duda, un lugar especial y único para celebrar las fiestas, un icono donde historia, gastronomía y estilo de vida se encuentran.