IKEA lanza una alerta urgente por un producto de alimentación vendido en España

IKEA ha alertado a sus clientes de la retirada del mercado de determinados paquetes de cebolla frita Rostad Lök al no aparecer debidamente destacado el alérgeno trigo en el etiquetado, tal y como exige la normativa vigente. Aunque el trigo figura en la lista de ingredientes, no se muestra de forma resaltada.
Los productos afectados corresponden a la referencia 302.371.76 y tienen fechas de caducidad comprendidas entre el 1 de septiembre y el 22 de noviembre de 2026.
La compañía ha precisado que otras fechas no están incluidas en esta retirada. El artículo se comercializa en envases de plástico de 100 gramos.
Según ha informado IKEA, la alerta afecta a productos distribuidos en Irlanda, Polonia, Portugal, España y Reino Unido, aunque en este último país únicamente a unidades adquiridas en la tienda de IKEA Belfast.
Qué hacer si tengo el producto afectado de IKEA
La empresa recomienda que las personas con alergia o intolerancia al trigo o al gluten, así como quienes padecen enfermedad celíaca, no consuman los productos afectados.
Los clientes pueden devolverlos en cualquier tienda IKEA para obtener el reembolso completo, sin necesidad de presentar el tique de compra.
Asimismo, la compañía anima a informar de este aviso a familiares o allegados, especialmente en los casos en los que el producto haya sido ofrecido, prestado o vendido a terceras personas.
IKEA ha pedido disculpas por los inconvenientes que pueda ocasionar esta retirada y recuerda que su número gratuito de atención al cliente es el 900 40 09 22, disponible para resolver dudas o realizar consultas.