el jardÍn

El vídeo de turistas imprudentes en scooter en el sur de Tenerife que indigna en redes: “Welcome to the jungle”

En las imágenes se observa a varios turistas circulando por vías abiertas al tráfico sobre este tipo de vehículos
El vídeo de turistas imprudentes en scooter en el sur de Tenerife que indigna en redes: "Welcome to the jungle"
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Un vídeo compartido en Instagram por la cuenta @andreykrivashov vuelve a poner el foco sobre el turismo imprudente en Tenerife y el uso de los scooters de movilidad eléctricos dobles en las zonas más transitadas del sur de la isla.

En las imágenes se observa a varios turistas circulando por vías abiertas al tráfico sobre este tipo de vehículos, que suelen alquilarse en áreas turísticas para personas con movilidad reducida o como medio de transporte alternativo.

  1. Graban otra pelea entre turistas en Tenerife: “Lo de todas las noches”

Un scooter cruzando la mediana en pleno tráfico

En uno de los momentos más llamativos del vídeo, se aprecia cómo uno de estos scooters dobles atraviesa la mediana de la calzada, maniobra totalmente inadecuada en una vía con circulación de vehículos.

La escena se complica cuando el vehículo queda atascado sobre la mediana, lo que incrementa el riesgo tanto para sus ocupantes como para los conductores que circulan por la carretera.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas