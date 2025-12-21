La petición de un informe ambiental para crear en Adeje un gran estudio de cine se retrasa un año y medio

Un año y medio. Ese es el tiempo que ha pasado desde que la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife (CEAT) desestimara el informe ambiental presentado por el Cabildo para crear un gran estudio de cine en Adeje, en mayo de 2024, y la petición, este mes, de un nuevo documento al citado órgano que permita sacar adelante el proyecto Imagine Green Studios, que contempla la construcción de los mayores platós de cine de Europa, con un total de 19 estudios de última generación en más de 400.000 metros cuadrados y que incluirán recintos acuáticos y grandes espacios virtuales.
El órgano evaluador desestimó la solicitud del trámite simplificado, formulada en marzo de 2024 por el Cabildo, al considerar que el proyecto requería dos estudios: uno “ambiental estratégico ordinario” y otro “ambiental simplificado de proyectos”. El primero es el que se acaba de activar por la institución insular, mientras que el segundo, referido específicamente a las instalaciones que se van a construir en ese suelo, aún no se ha pedido.
La ambiciosa iniciativa privada del Grupo KISS Media fue elevada a categoría de infraestructura “estratégica” para Tenerife y declarada de “interés insular” por unanimidad del pleno del Cabildo (PSOE, Cs, CC y PP) el 8 de junio de 2023 -ya en la recta final del mandato presidido por el socialista Pedro Martín- por su condición de proyecto “adecuado y alineado” con la línea de desarrollo económico y social de Tenerife. También se valoró la creciente importancia que ha adquirido la industria cinematográfica en Canarias, y particularmente en Tenerife, así como la creación de puestos de trabajo cualificados.
En el pleno del Cabildo celebrado el pasado viernes, el portavoz socialista, Aaron Afonso, pidió que se adopten las medidas necesarias que permitan “simplificar” este tipo de procedimientos y alertó sobre las consecuencias que pueden generar las demoras en proyectos clave para la Isla, como es el caso.
El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso (PP), reconoció que este tipo de retrasos “no son deseables”, aunque recordó que también intervienen las modificaciones que debe introducir el promotor en el proyecto. “El compromiso es firme y creo que toda la Corporación entiende que estamos ante un verdadero proyecto de interés estratégico para la Isla”, subrayó.
UN GRAN HUB INTERNACIONAL
El Grupo KISS Media lleva años trabajando en el desarrollo de uno de los mayores hub audiovisuales a escala internacional, con el que la Isla competirá en el mercado con ciudades que concentran la mayoría de las superproducciones de Hollywood, como Londres, Praga, Roma o Berlín.
Además de los 19 platós, los creadores y profesionales contarán en este hub con más de 20 salas de posproducción para imagen y sonido armados con la última tecnología en la edición. Las instalaciones incluyen dos espectaculares recintos especiales para el rodaje acuático y subacuático.
Imagine Green Studios contará, además, con un centro de formación profesional y de posgrado universitario en el que formar a los futuros técnicos y profesionales: iluminadores, directores de arte, realizadores, posproductores, diseñadores, carpinteros, artesanos, maquilladores, etcétera, que atiendan las exigencias de superproducciones con el necesario nivel de capacitación profesional.
Estas profesiones se unirán a los directores, guionistas, montadores, cámaras, y responsables de gestión y administración en todas las áreas que son imprescindibles para llevar a cabo los proyectos audiovisuales, teniendo también posibilidad de completar su formación.