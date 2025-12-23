Los 6 platos típicos que verás en la mesa de Navidad en Canarias

En el Archipiélago, durante la época navideña se suelen preparar diversas comidas y platos típicos que varían según la Isla. A continuación, te describimos las características de las comidas más típicas de la Navidad en Canarias.
Los platos de la Navidad en Canarias
Conejo en salmorejo
El conejo en salmorejo es uno de los platos más representativos de la gastronomía de Canarias y una auténtica seña de identidad de la cocina tradicional del Archipiélago. Se elabora marinando el conejo en un salmorejo canario a base de ajo, pimentón, comino, vinagre y vino, una mezcla que le aporta un sabor intenso y muy característico.
Tras reposar durante horas, la carne se fríe o se guisa lentamente hasta quedar jugosa y llena de matices. Suele servirse acompañado de papas arrugadas y mojo, y es habitual encontrarlo tanto en casas particulares como en guachinches y restaurantes tradicionales. Un plato sencillo, contundente y profundamente ligado a la cultura culinaria canaria.
El puchero canario
El puchero canario es un plato que se prepara con una variedad de verduras y carnes cocidas lentamente en una olla. Las verduras suelen incluir patatas, cebolla, pimientos, tomates, habas y guisantes, mientras que las carnes pueden ser pollo, cerdo o cordero. A veces, también se añade pescado o marisco al puchero.
El puchero se cocina lentamente durante varias horas para que todos los ingredientes se mezclen y se cocinen a la perfección. Es un plato muy sabroso y nutritivo, y es comúnmente servido como plato principal en las comidas familiares.
Las papas arrugadas
En las Islas son de sobra conocidas las papas arrugadas, que son papas cocidas en agua con sal y con cáscara. Estas papas suelen ir acompañadas de la salsa más famosa de nuestras Islas, los mojos, que se utilizan para acompañar diferentes platos. Hay varios tipos de mojos, cada uno con su propio sabor y uso específico. Algunos de los mojos más populares en Canarias son: el mojo rojo, el mojo verde o el mojo de cilantro.
Carne mechada
Durante la Navidad en Canarias, es común disfrutar de la carne mechada, un plato tradicional de la cocina de las islas que se prepara con carne de vaca o de cerdo cocida lentamente en un caldo de vino y especias. La carne se corta en rodajas finas y se cocina durante varias horas junto con verduras como cebolla, pimiento, ajo y tomate. Una vez cocida, se retira del caldo y se deja enfriar antes de cortarla en tiras finas. Es un plato muy sabroso y nutritivo, que suele servirse como plato principal en las comidas familiares y que se acompaña con papas fritas o con arroz blanco.
Sancocho canario
En las celebraciones de la Navidad en Canarias, es común disfrutar del sancocho canario, un plato tradicional de la cocina de las islas que se prepara con pescado o marisco cocido en un caldo de verduras y especias.
Este plato se prepara con verduras como cebolla, tomate, ajo y pimiento, y se le añaden especias como pimentón, comino y ajos. Se cocina lentamente durante varias horas para que todos los ingredientes se mezclen y se cocinen a la perfección, resultando en un plato muy sabroso y nutritivo que suele servirse como plato principal en las comidas familiares.
Quesillo
El quesillo canario es uno de los postres más emblemáticos de Canarias y una presencia casi obligatoria en la cocina tradicional de las Islas. Aunque recuerda al flan, se diferencia por su textura más densa y cremosa, conseguida gracias al uso de leche condensada, huevos y leche, además del característico caramelo líquido.
Se prepara al baño maría y suele servirse frío, muchas veces acompañado de nata montada o un toque de limón o ron. El quesillo es un postre sencillo, casero y muy arraigado en la cultura gastronómica canaria, asociado a celebraciones familiares, guachinches y comidas de domingo.